Alonso vooralsnog minimaal betrokken bij ontwikkeling nieuwe Alpine

De Spaanse coureur keerde in 2021 terug naar de Formule 1 en zou eigenlijk al dat jaar met de nieuwe reglementen de slag gaan. De FIA besloot echter een seizoen eerder om de veranderingen naar 2022 uit te stellen in verband met de coronapandemie. Het was vanwege de kosten verboden voor teams om in 2020 te werken aan de 2022-auto.

Door het uitstellen van de regels is Alonso naar eigen zeggen nog niet veel betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe auto. "De ontwikkeling is met name gedaan door alle ontwerpers. De simulaties en de nieuwe reglementen waren in het begin te strikt. Het was door de FIA echt duidelijk gemaakt over wat wel en wat niet mocht. Ik voel wel dat iedereen het een wat vreemd project vindt. Vanaf december en januari starten we met het werk in de simulator."

De tweevoudig wereldkampioen heeft al in diverse generatie Formule 1-auto's gereden en weet daarom goed wat hij verlangt van de 2022-auto's. "Meer vermogen op de rechte stukken en meer downforce in de bochten. Dat is het doel voor volgend jaar en dat willen alle coureurs", vervolgt hij. "Op bepaalde gebieden zijn we heel sterk, maar we hebben een goed competitief pakket nodig vanuit de fabrieken in Enstone en Viry. We werken er nu al een aantal maanden aan en hebben hoge verwachtingen. Laten we echter eerst [de test in] februari maar afwachten."

Esteban Ocon in actie met 18 inch-banden Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

23 februari wordt de eerste wintertest in Barcelona afgetrapt. De test is voornamelijk bedoeld om zoveel mogelijk data te verzamelen. Het aantal testdagen is al geruime tijd minimaal in de Formule 1. Hierdoor is de simulator een belangrijke factor geworden in de ontwikkeling van de nieuwe auto's. De 2022-versie is bijna klaar voor virtueel gebruik. "En dan gaan we echt veel pushen", aldus Esteban Ocon, teamgenoot van Alonso. Naast het aerodynamische pakket, verandert er ook veel op het gebied van het rubber. Vanaf 2022 komt de F1 in actie met 18 inch-banden. Ocon heeft al eventjes kunnen proeven aan deze nieuwe maat, tijdens een bandentest in Abu Dhabi. De verzamelde data heeft voor genoeg leerstof gezorgd voor de komende periode. "Het wordt dus een drukke winter, misschien wel drukker dan voorgaande winters."