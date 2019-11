Irvine: "Vettel is zijn vier wereldtitels niet waard"

De 53-jarige Irvine heeft geen hoge pet op van Vettel, zo geeft hij in duidelijke bewoordingen aan. De voormalig Ferrari-coureur stelt dat de Heppenheimer te veel fouten maakt. "Ik denk niet dat hij een waardig viervoudig wereldkampioen is. Daarvoor maakt hij simpelweg te veel fouten. Ik heb hem nooit snel gevonden. Wat we dit jaar zien, hebben we al eerder kunnen aanschouwen toen hij het tegen Daniel Ricciardo moest opnemen", vertelt Irvine aan het Italiaanse Betway.

Tussen 2010 en 2013 won Vettel vier keer het wereldkampioenschap met Red Bull Racing, maar het jaar erop kreeg hij een grotere uitdaging in de vorm van teamgenoot Daniel Ricciardo en het opkomende Mercedes. Plotseling was hij niet meer de snelste man en werd hij nota bene zelfs verslagen door de Australische jongeling die net bij het topteam kwam kijken. In 2015 vertrok Vettel naar Ferrari. Sindsdien is hij nooit meer kampioen geworden, maar de Duitser heeft wel 53 zeges en 57 pole-positions op zijn palmares staan. In het kampioenschap bleef hij de afgelopen jaren teamgenoot Kimi Raikkonen voor, weliswaar met de nodige teamorders. Tegen Charles Leclerc is het momenteel een ander verhaal: Vettel staat negentien punten achter op de Monegask.

"Ik was verbaasd dat Ferrari hem aannam, want dat gebeurde op het moment dat hij verloor van Ricciardo", benadrukt Irvine. "Je ziet in gevechten tussen Vettel en Hamilton dat hij altijd op de tweede plek komt, Hamilton sloopt hem. Het is moeilijk voor Mattia Binotto." De viervoudig Grand Prix-winnaar ziet Leclerc liever als eerste coureur bij Ferrari, maar zegt dat er wel een hiërarchie nodig is binnen de renstal. "Vettel kan Leclerc schade toebrengen in zijn gevecht voor het wereldkampioenschap. Leclerc is de enige die op Hamiltons niveau kan rijden en ik kijk uit naar meer van hem."

Hoe Ferrari Vettel onbedoeld voor Leclerc loodste in Singapore: