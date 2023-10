Max Verstappen pakte in Qatar zaterdag zijn derde wereldtitel op rij en dat met nog zes Grands Prix te gaan. Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan ziet dat de rest van het startveld lijdt onder het geweld van de 26-jarige coureur. "Deze gast zit op een heel ander niveau. Deze vent is zo speciaal en is elke dag zo toegewijd. Het wordt haast saai", zegt de Brit bij Talksport. "Op dit moment is hij waarschijnlijk bezig met hoe hij nog sneller door de bochten kan in de volgende race. Daardoor kan hij domineren en dat is wat hij nu doet."

Menig kijker stelt dat de dominantie van Verstappen de sport beschadigt doordat het voorspelbaar en saai wordt. Vindt Jordan dit ook? "Absoluut. Ik vind het ook saai om eerlijk te zijn, maar ik ben een oude man", vervolgt de 75-jarige zakenman. "We waren gek genoeg nooit verveeld in de tijd van Ayrton Senna. Hij had altijd een teamgenoot die wel weerstand kon bieden zoals Prost en Berger. Wat ik kon waarderen aan Senna is dat het hem nooit uitmaakte wie zijn teamgenoot was. In andere woorden: hij wilde altijd een sterke ploegmaat om zelf ook sterk te blijven. Michael Schumacher wilde dat nooit. Die wilde altijd regels en bepaalde voorwaarden in het contract van de ander, zodat hij de nummer een zou zijn. Max heeft dat allemaal niet en dat komt omdat niemand het tegen hem kan opnemen. Perez won dit jaar al Grands Prix, maar heeft bij lange na niet het niveau van Max. Hij zit op de tweede rij. Dat is het probleem. Zo goed is deze jongen."

Lewis Hamilton is de grootste rivaal van de Red Bull-coureur, een rivaliteit die in 2021 ontstond. Tot op heden heeft de Brit al twee F1-seizoenen niet de auto om voor de titel te vechten, maar hij wordt nog steeds als de beste F1-coureur ooit gezien. Beide heren worden dan ook geregeld met elkaar vergeleken. Wie vindt Jordan nu de betere rijder?

"Verstappen is er vrij eenvoudig doorheen gewandeld", doelt Jordan op de manier waarop de F1-kampioen de koningsklasse heeft bereikt. "Zijn moeder was een steengoede coureur en Jos, Max' vader, reed nog voor mij. Ik heb de familie groot zien worden. Voor Lewis was het nooit makkelijk. Er was natuurlijk vaak iets door zijn huidskleur en andere problemen. Zijn vader had drie banen om hem te brengen waar hij nu is. Zijn reis was pittiger. Daarom kies ik net even meer voor Lewis. Hier speelt diversiteit, het zelfvertrouwen en de wil om te winnen ook een rol. De juiste mensen moesten hem oppikken. Maar het scheelt allemaal niets met Max. De gaten zijn heel klein."

De oud-chef haalt vervolgens Senna en Prost weer aan. "Zij lagen in mijn optiek ook mijlenver voor. Ik was natuurlijk manager van Irvine en Barrichello. Ik ken de contracten die getekend moesten worden, dus ik laat Schumacher hier even buiten. Als ik naar de Max van nu kijk, dan is die wel net wat beter dan Lewis. Veel mensen hadden nooit verwacht dat dit ooit nog zou gebeuren, maar let op: Schumacher en Hamilton hebben allebei zeven wereldtitels. Verstappen gaat met speels gemak over de tien heen. Dat is geen vraag meer."

