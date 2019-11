Manager Vermeulen: “Max krijgt een steeds grotere stem in alles”

De eerste vrije training voor de Amerikaanse Grand Prix zit er net op, als we ons in de hospitality van Aston Martin Red Bull Racing melden voor onze afspraak met Vermeulen. Max is het weekend begonnen met de snelste tijd, dus de sfeer in het verblijf van de Oostenrijks-Britse formatie is opperbest. De 22-jarige coureur staat in een hoek met zijn racekledij nog aan een aantal gasten uit Nederland te woord. Hij neemt, ondanks zijn volle programma op vrijdag, alle tijd voor het gesprek, tot zichtbaar genoegen van de genodigden.

“Hij is bijna zijn vader voorbij”, zegt Vermeulen refererend naar het feit dat Max voor de honderdste keer aan de start van een Grand Prix komt, even nadat het bezoek de zevenvoudig Grand Prix-winnaar veel succes heeft gewenst voor de rest van het weekend. “Jos heeft er 107 gereden. Dat aantal gaat Max dit jaar niet meer halen, maar het klopt dat het allemaal heel snel is gegaan. We hebben natuurlijk nu ook meer races in een seizoen dan vroeger. In de tijd dat Jos reed, waren het er stuk of zestien. Tegenwoordig zijn het er meer dan twintig.”

Over de vraag wat zijn persoonlijke hoogtepunten zijn uit de carrière van Max, hoeft Vermeulen niet lang na te denken. “Zijn eerste wedstrijd in de Formule 1, de eerste zege in Barcelona en de overwinningen in Oostenrijk”, lepelt Vermeulen er zo een paar op. De historische triomf in Spanje steekt er natuurlijk bovenuit. Verstappen werd drie jaar geleden de eerste Nederlandse winnaar van een Formule 1-race en met 18 jaar en 228 dagen ook meteen de jongste coureur aller tijden die een Grand Prix op zijn naam schreef. Vermeulen: “Daarvoor was het al een flitsende carrière, doordat hij vanuit de Europese Formule 3 gelijk naar de Formule 1 ging. Maar toen Red Bull besloot om hem van Toro Rosso naar het grote team over te zetten en hij meteen de eerste race won, dat was voor iedereen wel echt zo’n moment van: ‘Goh, wat gebeurt hier?’ Dat was mooi om mee te maken, na alles wat we ervoor hadden gedaan, en dan natuurlijk vooral Max zelf. Het was fantastisch om hem die wedstrijd te zien rijden. Die laatste stint met Kimi Raikkonen achter zich, was ongelofelijk. Die race vergeet ik nooit meer.”

Vermeulen en Verstappen senior zijn afwisselend bij de races van Max aanwezig, al wordt er geen strak schema op na gehouden en zijn er ook Grands Prix waar geen van beide present is. “Het is maar net hoe het uitkomt”, legt Vermeulen uit. “Jos is naar Mexico gegaan, ik doe dus Austin en hierna ook Brazilië, en Jos gaat naar de laatste race in Abu Dhabi. Dan zit het jaar er alweer op. We doen het een beetje op afroep. Mijn werk is ook voornamelijk buiten de baan, dus het is niet altijd nodig dat ik hier ben.” Vermeulen regelt de contracten, onderhoudt het contact met de persoonlijke sponsoren en ondersteunt ze om het maximale uit de samenwerking met de zevenvoudig Grand Prix-winnaar te halen. Vermeulen: “En uiteindelijk ben ik ervoor verantwoordelijk dat hetgeen wat is afgesproken, ook allemaal zo wordt uitgevoerd. Het is dus een behoorlijk gevarieerde en veelomvattende job.” Als Vermeulen op het circuit is, laat hij zich bijpraten door de teamleiding. “Ik spreek met ze over hoe de vorige race is verlopen, wat er speelt binnen het team, wat er gebeurt bij Honda en wat er op de achtergrond verder nog gaande is”, aldus Vermeulen. “Daarnaast probeer je natuurlijk een beetje voeling te houden met alles wat er reilt en zeilt in de paddock.”

Grote glazen bol

Dat laatste is natuurlijk van belang met het oog op de toekomst. Verstappen zijn huidige contract loopt eind 2020 af. “Met zijn drieën leggen we de puzzelstukjes in elkaar, waarbij we naar de korte, middellange en lange termijn kijken”, zegt Vermeulen over hoe er straks een besluit wordt genomen over wat er na volgend jaar gebeurt. Hij geeft toe dat de grote reglementaire veranderingen voor 2021 het niet gemakkelijk maken om de juiste beslissing te nemen. De nieuwe regels kunnen immers van invloed zijn op de onderlinge krachtsverhoudingen in het veld. “Er staat wel wat te gebeuren voor 2021”, beaamt Vermeulen. “De teams moeten de regels zoals die gepresenteerd zijn, nog accepteren. Dus er zal links en rechts nog wel wat worden bijgesteld, maar in de basis zijn dit wel de reglementen waarmee gewerkt gaat worden. De teams moeten die nu dus goed bestuderen en kijken hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan.” Een team dat de laatste jaren goed gaat, hoeft vanaf 2021 niet per se vooraan te rijden. “Het is net als beleggen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst”, aldus Vermeulen, die werkzaam was in de financiële dienstverlening toen hij midden jaren negentig kennismaakte met Jos.

Gezien de onzekere situatie in 2021 zouden de Verstappens wel eens de voorkeur kunnen geven aan een langer verblijf bij het team dat zij al van binnen en van buiten kennen. Vermeulen erkent dat een overstap naar een ander team een sprong in het onbekende is: “Het is dan de vraag: hoe is die auto? Niemand die het weet. Het is op dit moment één grote glazen bol. Je kunt natuurlijk kijken naar hoe een team in het verleden heeft gepresteerd en hoe zij eerder met veranderingen zijn omgegaan, maar ik denk dat het nu eerst aan Red Bull en Honda is om te kijken hoe de nieuwe regels hun passen.” Men lijkt dus eerst een duidelijker beeld te willen krijgen van wat er bij Red Bull Racing mogelijk is vanaf 2021, voordat er naar andere teams wordt gekeken. De renstal uit Milton Keynes heeft in elk geval een topontwerper in huis met Adrian Newey. De Brit zou bij de invoering van een compleet nieuwe auto het verschil kunnen maken. Vermeulen blijft desalniettemin voorzichtig: “Bij de andere teams lopen ook zeer goede mensen rond. Ik denk dat 2021 een interessant seizoen wordt."

Game changer

Vermeulen vormt sinds het laatste jaar van Max in de karting een hecht team met de Verstappens. Op de vraag of de dynamiek binnen dit driemanschap in de loop der tijd ook is veranderd, antwoordt Vermeulen: “Max heeft natuurlijk meer zijn eigen visie op dingen gekregen. Hij is geen zestien meer. We zijn allemaal een keer zestien geweest en van je zestiende naar je 22ste verander je. Ik denk dat Max een steeds grotere stem heeft als het gaat om marketingzaken en partnerships. En ik juich dit alleen maar toe. Ik vind het super dat Max betrokken is bij alles wat er om hem heen gebeurt. Hij zegt ook wel eens nee, het is niet alleen maar ja. Hij heeft hier een steeds grotere stem in en dat moet ook, vind ik.” Men is het dus niet altijd roerend met elkaar eens. “Nee, maar het gaat erom dat je open staat voor elkaars visie. Ik vertel hoe ik erover denk, Jos vertelt hoe hij erover denkt en Max doet dat ook. En dan komen we tot een gezamenlijke beslissing. Uiteindelijk beslissen we alles met zijn drieën, waarna we er met zijn allen achter staan. Maar Max heeft het laatste woord in alles.”

Verstappen heeft momenteel Jumbo Supermarkten, Exact, Ziggo en G-Star als 'loyale partners'. Je zou denken dat er genoeg andere bedrijven zijn die ook wel op de Max-trein willen springen. Verstappen kiest zijn sponsors echter zorgvuldig. "Het moet wel passen. De partijen moeten elkaar aanvullen en de bestaande partners moeten ook nog goed bediend kunnen worden. Het gaat dus meer om kwaliteit dan kwantiteit”, aldus Vermeulen. "Het is ook niet zo dat als Max net een goede wedstrijd heeft gereden, de telefoon meteen roodgloeiend staat en ze rijen dik voor de deur staan", voegt hij toe. “Je ziet overal in de paddock dat het qua sponsoring niet altijd even eenvoudig is. Maar met Max hebben we wel een game changer in huis." Volgens Vermeulen is Verstappen, die mateloos populair is bij het jonge publiek, erg in trek bij de partners van Aston Martin Red Bull Racing. “Zij willen de reis graag samen met Max maken. Ik vind Red Bull en Max daarom ook nog steeds erg goed bij elkaar passen.”

Ook lijkt er een uitstekende band te zijn met motorleverancier Honda. Vermeulen: “Ik denk dat men daar erg blij is met de waardering die Max openlijk uitspreekt over het merk. Ze hebben een heel moeilijke periode achter de rug, dus ik denk dat dat ook wel een mooie beloning is voor al het harde werken dat daar is gebeurd.” In de aanloop naar de Japanse Grand Prix bracht Verstappen een bezoek aan de Honda-fabriek in Sakura, waar de F1-motoren worden gebouwd. Met groot enthousiasme werd de Red Bull-coureur door het personeel onthaald. Op een video is te zien hoe Verstappen al high fives uitdelend over de werkvloer gaat. “Het zijn heel loyale, hardwerkende en eerlijke mensen die gewoon een zo goed mogelijk product willen leveren om een zo goed mogelijke performance neer te kunnen zetten", ziet Vermeulen. "Max wil dat ook en Red Bull is ook echt aan het pushen met de auto, dus ik vind het driehoekje dat we hebben, wel werken. Maar goed, we willen uiteindelijk wel winnen.”

Dagdromen

Verstappen gaf eerder aan dat hij na zijn loopbaan als Formule 1-coureur graag een eigen circuit met een museum zou willen hebben. “Dat is nog een beetje dagdromen”, zegt Vermeulen. “Het maken van plannen voor wat we na de actieve racecarrière van Max gaan doen, is nog ver weg. Maar we gaan te zijner tijd natuurlijk wel kijken naar waar Max zijn interesses liggen en of we daar wat mee kunnen doen. Voor nu richten we ons echter op het racen. Max is 22 en heeft nog een heel lange carrière voor zich. Voorlopig gaat het nog even om hard rondjes rijden. Dat is momenteel het belangrijkste. Daarbuiten zijn we ook druk met commerciële dingen, maar we willen op de eerste plaats een statement maken op het circuit.”

Verstappen heeft al enige tijd een eigen winkel in Swalmen en sinds een paar jaar ook Verstappen Travel met tickets voor de Max Verstappen Tribunes. Of er op dat vlak nog meer aan zit te komen? “Uiteindelijk zouden we wat we in Nederland hebben, op internationaal niveau willen doen”, spreekt Vermeulen zijn wens uit. "We zijn bijvoorbeeld druk aan het kijken welke mogelijkheden er in Japan zijn.” Dat er gekeken wordt naar commerciële kansen in Japan, zou kunnen worden opgevat als een teken dat men veel fiducie heeft in het project Red Bull-Honda. “Het is een goede match", herhaalt Vermeulen. "We hebben er vertrouwen in dat we volgend jaar een heel sterk pakket hebben en vanuit daar kijken we weer verder.” Of de auto en motor in 2020 goed genoeg zijn om van Max de jongste Formule 1-kampioen ooit te maken? Vermeulen: “Ik denk dat iedereen de schouders eronder zet om het beste pakket neer te zetten. We horen positieve geluiden, maar laten we eerst Melbourne afwachten.”

Jongensboek

Dan te bedenken dat het voor Vermeulen ooit begon met een toevallige ontmoeting met Verstappen senior in een kroeg in Montfort, midden jaren negentig. “Het is allemaal op een natuurlijke manier verlopen, maar zo worden de beste partnerships geboren”, blikt Vermeulen terug. “De vriendschap met Jos die al die jaren is blijven bestaan, maakt natuurlijk dat we een heel hecht team zijn. We hebben heel veel lol samen en bespreken alles met elkaar. Het is een jongensboek dat je samen aan het schrijven bent.” Vermeulen geniet met volle teugen van zijn werk. “Het bevalt mij uitstekend”, zegt hij met een brede glimlach. “Het ligt me goed, hierin kan ik mijn ei kwijt.” Vermeulen durft niet te zeggen waar hij nu zou zijn als hij Jos nooit had ontmoet. “Het is gelopen zoals het gelopen is, zoals het zo vaak gaat in het leven.”

Verstappen maakt kennis met de F1-historie van Honda: