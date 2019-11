Coronel: Ferrari gebruikte grijs gebied, kritiek Verstappen juist slim

De brandstoftoevoer bij Ferrari is niet alleen hét verhaal van de Amerikaanse GP, maar in potentie zelfs één van de grootste verhalen van dit F1-seizoen. Alhoewel de Scuderia absoluut niet is betrapt op iets illegaals, zoals een kabel van de hybride systemen gebruiken om de brandstoftoevoermeter te saboteren, kijkt de concurrentie wel met argusogen naar het Italiaanse team. Het kan immers bijna geen toeval zijn dat Ferrari armetierig voor de dag kwam, net nadat een technische richtlijn de motorische reglementen wat aanscherpte. "Maar goed: er bestaat altijd een grijs gebied en het is juist de taak van F1-teams om dat op te zoeken", analyseert Tom Coronel de kwestie in gesprek met Motorsport.com.

Met de adrenaline nog in het lijf beschuldigde Verstappen Ferrari na afloop van vals spel. Ferrari-boegbeelden reageerden furieus op deze verdachtmaking, al ziet de WTCR-coureur er persoonlijk weinig kwaad in. Zo vindt hij het juist slim dat Verstappen de aandacht extra op Ferrari vestigt om een reactie uit te lokken en denkt hij niet dat zijn uitspraak een eventuele overstap naar Ferrari in de weg zit. "Nee, dat heeft niets met elkaar te maken. Als Ferrari op een bepaald moment geen [potentiële] wereldkampioen in huis heeft en ze zouden Max willen hebben, dan heeft zijn opmerking van nu daar niets meer mee te maken." Bovendien zegt Verstappens uitspraak volgens Coronel veel over zijn dadendrang. "Max is zo gedreven en wil gewoon meer. Die jongen zit alleen helemaal klem tussen de materialen die hij heeft. Hij wil gewoon beter."

Bekijk hierboven het volledige interview met Tom Coronel over de Ferrari-motor en de omgang van Max Verstappen met de media.