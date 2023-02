Sergio Perez staat aan de vooravond van zijn derde Formule 1-seizoen bij Red Bull Racing. Eind 2020 leek zijn avontuur in de koningsklasse gedaan, maar een sterke overwinning in Sakhir hielp hem aan een contract bij het topteam. De afgelopen twee jaren moest Checo zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Nederlander is twee wereldtitels rijker, terwijl Perez slechts drie zeges scoorde bij het Oostenrijkse team. De Mexicaan is echter een uitstekende wingman gebleken en Red Bull is tevreden.

In de persoon van Daniel Ricciardo heeft de 33-jarige coureur wel een nieuwe collega. De Australiër is als reserverijder teruggekeerd naar Milton Keynes. Er wordt over gesproken dat hiermee ook het zitje van de man uit Guadalajara in gevaar is, maar voormalig teameigenaar Eddie Jordan ziet dit niet zo. "Ricciardo gaat Perez absoluut niet vervangen, Checo is geliefd binnen het team. Hij is de perfecte man aan de zijde van Max. Hij is sterk, kan winnen, weet ook wanneer hij dat moet doen en ziet kansen", zegt de Brit tegen OLBG. Tijdens de Grand Prix van Brazilië waren er voor de eerste keer spanningen tussen het tweetal. Checo kreeg de opdracht om Verstappen voor te laten in een poging meer posities te winnen, dit lukte niet en de afspraak was om kort voor het einde terug te wisselen. De tweevoudig kampioen wilde dat niet doen vanwege de mogelijk opzettelijke crash van Perez in de Monegaskische kwalificatie. Het niet teruggeven de positie kostte Perez punten. In Abu Dhabi legde hij beslag op de derde plek in de eindstand "Er was onenigheid, maar de kans om tweede te worden in het kampioenschap is wel weer een ander verhaal."

Jordan ziet de huidige line-up als het perfecte scenario voor Red Bull Racing. Hij vergelijkt dit met de situatie van Michael Schumacher en Eddie Irvine bij Ferrari. "Irvine was blij. Hij begreep het", vervolgt de flamboyante zakenman. "Hij werd betaald voor waar hij voor was aangenomen. Ik weet haast wel zeker dat dit ook voor Checo geldt. Hij brengt sponsoring naar het team. Ik betwijfel of Ricciardo dat kan, in ieder geval niet op hetzelfde niveau. Continuïteit is het belangrijkste voor Red Bull. Ze willen dat niet veranderen." Ricciardo nam eind 2018 afscheid van de Red Bull-familie na vijf seizoenen bij Red Bull. "Hij weet dat hij geen speciale behandeling krijgt. Hij weet hoe het team werkt. Christian Horner en Adrian Newey waren er toen ook al. Zij zijn de belangrijkste mensen. Daniel kent ze, maar hij zou alleen mee moeten doen als iemand uitvalt. Ik zie het niet gebeuren dat Checo wordt ontslagen."