'Dutch GP wordt meest bekeken F1-race ooit in Nederland'

Volgens de rekenaars is dat, uiteraard, te danken aan de populariteit van Max Verstappen, die de sport inmiddels na voetbal de populairste van Nederland heeft gemaakt. Ook het feit dat Ziggo Sport dit weekend de kanalen opengooit maakt dat er meer mensen dan ooit naar de GP kunnen kijken. Volgens Nielsen Sports zou het aantal van 13,5 miljoen zelfs kunnen worden overstegen.

2021 tot nu toe recordjaar

Nog nooit keken er meer Nederlanders Formule 1 dan dit seizoen. Natuurlijk heeft dat te maken met het feit dat Verstappen voor het eerst een échte kans op de wereldtitel heeft. Bij elkaar opgeteld werd er 74,4 miljoen keer naar de GP's gekeken in 2021, gerekend tot en met de GP van Groot-Brittannië. Dat is, halverwege het seizoen, al 70% van de 106 miljoen kijkers in 2020, tot nu toe het jaar met de meeste kijkers. Met meer races dan ooit en een zinderende strijd tussen Verstappen en Hamilton tot het einde van het seizoen, lijkt het een kwestie van tijd voordat 2021 het record verbreekt.

Momenteel is het record voor hoogste aantal kijkers tijdens een GP-weekend in handen van de GP van Bahrein van 2021. De openingsrace van het huidige seizoen was met 9.8 miljoen kijkers over het hele weekend beter bekeken dan, bijvoorbeeld, de achtste finale van het EK-voetbal, waarin Nederland verloor van Tsjechië. Daar keken destijds 5.9 miljoen mensen naar.

Aantal kijkers groeit met meer dan de helft tijdens thuiswedstrijden

Nielsen baseert haar voorspelling ook op de cijfers van andere wedstrijden. "In andere Europese landen zien we een groei van 55% van het aantal kijkers tijdens een thuiswedstrijd, ten opzichte van het gemiddelde", legt Tom McCormack van Nielsen Sports uit. "We verwachten een vergelijkbare impact dit weekend. Ook omdat Verstappen voor eigen publiek de leiding in het WK terug zou kunnen pakken."