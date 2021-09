Russell: "DRS in de laatste bocht zou niet goed zijn afgelopen"

Russell staat te boek als 'Mr. Saturday', al ging het in Zandvoort - juist een circuit waar kwalificeren extreem belangrijk is - niet helemaal naar wens. De Williams-coureur schoof bij de Kumhobocht achteruit het grind in en zag Q2 zo vroegtijdig eindigen. Russell zoekt echter geen moment naar excuses en toont zich open en eerlijk in gesprek met de pers. "Ik hanteer altijd hoge standaarden voor mezelf en dit was gewoon niet goed genoeg. Maar ja, ik wist wat ik moest rijden om in Q3 te komen en voor zo'n plekje moeten wij nou eenmaal veel risico nemen. Het beste was alleen al van de banden af, waardoor ik te veel heb geriskeerd."

Daar komt nog bij dat een foutje op het 'old school' Zandvoort meteen wordt afgestraft, in tegenstelling tot op veel van de moderne circuits in F1. "Iedereen houdt van de uitdaging die dit circuit oplevert. Alhoewel ik er zaterdag in ben getrapt, wil ik wel rijden op circuits waar fouten worden afgestraft. Het geeft een geweldig gevoel als je in de bochten zeven en acht echt tot op de limiet kunt pushen, dat voelt in de auto ook echt snel. Het is oprecht bijzonder en maakt dit circuit tot één van de favorieten voor coureurs. Ik hoop dat de race ook vermakelijk wordt."

Begrip voor FIA en Pirelli: "Kunt hier beter iets te conservatief zijn"

Over dat laatste aspect heeft Russell wel zijn twijfels. Want alhoewel inhalen in de Formule 3 en Porsche Supercup wel mogelijk bleek, zal het in de koningsklasse een stuk lastiger zijn. "Als de banden het houden voor een makkelijke éénstopper, dan wordt inhalen heel erg moeilijk. Als de bandendegradatie hoger is dan verwacht, dan krijg je teams die gaan anticiperen met een tweestopper en dan kan inhalen wel. Dat is sowieso heel lastig in de schatten. We hebben in de training maar vijftien rondjes achter elkaar gereden en nu krijgen we er 72 voor de kiezen. Het zal voor de mensen aan de pitmuur lastiger worden dan ooit tevoren om een goede inschatting te maken", reageert Russell op een vraag van Motorsport.com Nederland.

Gevraagd of DRS in de laatste bocht een verschil had gemaakt, luidt het antwoord: "Zoiets had absoluut een verschil gemaakt, maar dat had in mijn optiek een risico opgeleverd dat onnodig is om te nemen. In de kwalificatie was die bocht ook met DRS makkelijk volgas geweest, maar dan rijd je in vrije lucht. Als je tijdens de race anderen voor je hebt en ook nog eens honderd kilo brandstof aan boord hebt, dan zou DRS-gebruik in mijn optie niet goed zijn afgelopen." Russell toont dus begrip voor de voorzichtigheid bij de FIA en ook bij bandenleverancier Pirelli. "Je kunt op deze baan beter iets te conservatief zijn dan dat je over de limiet gaat. En zeker met de kombochten is het risico groter dan de mogelijke voordelen."

Video: De kwalificatie in Zandvoort en de tactische opties voor de race besproken in een nieuwe F1-update