Sainz na fout in VT3: "Dit is hoe een circuit hoort te zijn"

“Het gebeurde heel snel, aanvankelijk wist ik niet wat er gebeurd was”, spoelde Carlos Sainz na afloop van de kwalificatie de film van zijn crash nog even terug. “Toen kon ik het een beetje analyseren en na wat ik [later] in de kwalificatie heb gezien, is het voor mij duidelijk dat er een hele smalle lijn van enkele centimeters is met een beetje zand waar minder grip is. Ik miste de apex in die ronde met misschien 20 centimeter. Je kunt misschien zien dat ik een beetje stof heb laten opdwarrelen en ik denk dat dat genoeg was om het ongeluk te veroorzaken. Het is wat dit circuit zo ongelooflijk uitdagend maakt voor een coureur. Je weet dat je geen voet verkeerd kan zetten.”

De Spanjaard had er aanvankelijk flink de pest in, maar eenmaal terug in zijn gerepareerde bolide en onderweg in Q1, viel alle druk snel van zijn schouders. “Ik was totdat ik de pitstraat uitreed aan het twijfelen”, zei Sainz tegen Motorsport.com. “Normaal gesproken ga je in zo'n situatie een beetje negatief denken: je bent net gecrasht, je hebt het team net een enorme reparatie bezorgd. Je bent negatief, je denkt dat je het niet gaat redden. Maar dan maken de mecaniciens het onmogelijke mogelijk en kun je gaan rijden.”

Sainz wist zich door Q1 en Q2 te werken en gaf in Q3 – het beslissende deel van de kwalificatie – alles wat hij in huis had. ‘Ik had een heel sterke ronde in Q3, waardoor ik me bijna in de top vijf kon kwalificeren. Het was lastig, want ik had het gevoel dat ik steeds een of twee sets banden achterliep en probeerde mijn achterstand in te halen. Maar in Q3 ging ik ervoor en het betaalde zich uit.”

Alle eer voor die P6 kwam zijn team toe, vervolgde de Spanjaard. “Het herstel was puur te danken aan de monteurs. De auto was pas 20 minuten na de sessie terug [in de garage] wat alles onder een nog grotere tijdsdruk zette. Ze hebben ongelooflijk hun best gedaan om alles in elkaar te zetten en me naar buiten te laten gaan. We hebben het er soms vaak over dat F1-coureurs heel bijzonder zijn, maar F1-monteurs zijn ongelooflijk, vooral de jongens van vandaag hebben geweldig werk geleverd.”

"Dit is hoe een circuit hoort te zijn"

Ondanks dat Circuit Zandvoort hem flink te grazen nam, is Sainz nog steeds vol lof over de omloop in de Noord-Hollandse duinen. “Als je het hebt over uitdagingen – en dan laat ik Monaco en Baku even buiten beschouwing – dan denk ik dat dit de grootste uitdaging van het seizoen is voor een coureur. Ik vond het geweldig. Zelfs bij het ongeluk, terwijl ik maar 20 centimeter naast de lijn zat, had ik het gevoel dat ik het verdiende om te crashen. Dit is hoe een circuit moet zijn.”