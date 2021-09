Alonso genoot van kwalificatie: “Prachtig met een lichte auto”

Anders dan op diverse andere circuits op de Formule 1-kalender worden foutjes op Zandvoort nog hard afgestraft, aangezien het circuit amper uitloopstroken heeft. “We hebben het gezien met Nichola Latifi”, refereert de Spanjaard aan de crash van de Canadees in de kwalificatie voor de Dutch GP. “Bij het ingaan van de bocht kwam hij een beetje op het gras, waardoor hij de controle verloor. Dat is eigenlijk hoe het hoort te zijn. Er zou altijd wat gras of grind moeten liggen en daarna misschien nog asfalt. Zo word je door het grind gestraft als je wijd gaat, maar heb je daarna nog veiligheid met het stuk asfalt. Het is een uitdagend circuit.”

“Tien jaar geleden waren alle circuits zoals dit en er is niets gebeurd”, doelt Alonso op de veiligheid. “Volgens mij was het geen probleem. De kwalificatie was prachtig want met weinig brandstof voelt de wagen hier ontzettend snel aan. Het was prachtig om te rijden. De race wordt waarschijnlijk heel anders. De auto’s zijn dan zwaarder en inhalen is niet eenvoudig. Dus misschien wordt de race iets saaier, maar we zullen het zien.”

Dat de paddock van Zandvoort niet de grootste ter wereld is, vindt Alonso overigens ook geen probleem. “We hebben hier twee paddocks: één voor de pitboxen en één voor de motorhomes. Het is allemaal een beetje krap, wat me enigszins doet denken aan Jarama”, aldus de Alpine-coureur. Jarama, tussen 1968 en 1981 negen keer het decor voor de Spaanse Grand Prix, is evenals Zandvoort een creatie van Hans Hugenholtz. “Tot dusver is het een mooie show. Hopelijk is dat in de race ook zo en duimen we voor Zandvoort in de toekomst.”

Wat de show in de race ten goede kan komen, is wellicht de strategie. Vanwege meerdere rode vlaggen bleef de trainingstijd vrijdag en zaterdag beperkt, waardoor de teams minder data konden verzamelen. “Dus we zouden verrassingen kunnen zien”, beaamt Alonso, die de race vanaf P9 start. “Aan de andere kant is er denk ik een grote kans op safety car-situaties, dus daar moet je ook geluk mee hebben. Misschien komt er net een safety car als je toch al binnen wilde komen en krijg je dus een gratis pitstop. Of misschien wel het omgekeerde, dat je drie ronden geleden je pitstop hebt gemaakt en er vervolgens een safety car komt, waarbij andere rijders een gratis pitstop krijgen en je op die manier inhalen. Daar hebben we geen controle over. We gaan het zien.”

