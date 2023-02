Drukte op Silverstone: Ook Aston Martin aanwezig voor filmdag

Aston Martin trok maandagavond het doek van de AMR23, de bolide waarmee het team in 2023 aan de start verschijnt in de Formule 1. De eerste meters van de nieuwe wagen van Lance Stroll en Fernando Alonso hebben daarna niet lang op zich laten wachten. Woensdag stak de in Silverstone gevestigde renstal de straat over naar het lokale circuit, dat eveneens de thuisbasis van de Britse Grand Prix is, om een filmdag af te werken met de nieuwe auto. Daarbij mag er maximaal 100 kilometer afgelegd worden op speciale, door Pirelli aangeleverde demo-banden.

Woensdag kreeg Stroll de eer om de AMR23 als eerste aan de tand te voelen op Silverstone, zo blijkt uit beelden die Aston Martin via social media gedeeld heeft. Het zijn echter niet de eerste meters de Canadees dit jaar heeft gemaakt in een F1-bolide. Vorige week testte hij nog met de AMR22 op Jerez, waar hij een bandentest afwerkte voor Pirelli. Teamgenoot Alonso kwam ook in actie tijdens die tweedaagse test in Zuid-Spanje, vermoedelijk krijgt hij later op woensdag nog de kans om voor het eerst in de nieuwe Aston Martin-bolide te stappen.

Aston Martin heeft Silverstone vandaag niet helemaal voor zichzelf, want ook Mercedes is op het circuit aanwezig. De Duitse fabrikant onthulde 's ochtends de nieuwe, geheel in het zwart gehulde W14, die later op woensdag voor het eerst in actie komt. George Russell stapt als eerste in de nieuwe bolide, Lewis Hamilton krijgt later op de dag ook de mogelijkheid om aan de auto te wennen.