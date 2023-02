Aston Martin onthult nieuwe F1-auto Alonso en Stroll: "95 procent is anders"

De equipe van Lawrence Stroll begint in Bahrein aan het derde seizoen onder de naam Aston Martin. De twee voorgaande jaren leverden ondanks al het geïnvesteerde geld niet meer op dan de zevende plek bij de constructeurs. Het is dus nog geen vetpot voor een eigenaar die graag meedoet voor de hoofdprijzen, het liefst met zijn eigen zoon in een glansrol. Alle investeringen tot dusver en ook het aantrekken van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel hebben het verschil nog niet kunnen maken. De Duitser bleef aan voor het seizoen 2022, in de hoop dat Aston Martin een flinke stap voorwaarts zou zetten onder het nieuwe reglement.

Over een andere boeg voor 2023-auto: 95 procent is anders

Dat laatste is ijdele hoop gebreken. Zo heeft Aston Martin twee verschillende filosofieën uitgewerkt richting 2022 en is er volgens teambaas Mike Krack voor de verkeerde gekozen. Voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix is dat rechtgezet en kwam Aston Martin met een bolide voor de dag die sterk aan de RB18 deed denken. In de paddock ging de auto door het leven als 'de groene Red Bull', al was het eindresultaat met P7 bij de constructeurs nog altijd niet om over naar huis te schrijven.

Het betekent dat het roer rigoureus om is gegaan. De bolide voor 2023 moet beterschap brengen en binnen Aston Martin heeft men daar ook goede hoop op. De auto is volgens technisch directeur Dan Fallows, zoals bekend overgekomen van Red Bull Racing, voor 95 procent anders dan de bolide van vorig jaar. Bij een eerste blik vallen onder meer de compleet herziene voorvleugel op, de vernieuwde sidepods en ook een volledig nieuw ontworpen motorkap met een grotere inlaat dan vorig jaar.

"Het team is de auto van dit jaar echt compromisloos aangevlogen. We willen naar voren en we willen het teams vooraan op de grid lastig maken. Dat doe je niet door achterover te leunen en voorzichtig te zijn. De AMR23 is een significante aanpassing ten opzichte van vorig jaar, eigenlijk in elk cruciaal gebied", legt Fallows uit. "We wilden moedig en agressief zijn met de nieuwe auto. Natuurlijk hebben we vorig jaar ook al veel progressie geboekt in de tweede seizoenshelft en behouden we goede aspecten, zodat er ook nog wel een zekere evolutie is. Maar verder wilden we dat de engineers de grenzen op zouden zoeken. Volgens mij is dat wel terug te zien in deze auto."

Alonso nieuwe blikvanger, nieuwe fabriek een 'gamechanger'?

Het is nu aan Lance Stroll en vooral Fernando Alonso om het maximale uit dit pakket te halen. Nadat Vettel zijn F1-pensioen intern kenbaar maakte, was Stroll senior vastberaden om weer een grote naam te halen, iemand die de kar zou kunnen trekken. Tot verrassing van Alpine was de overstap van Alonso bijzonder snel beklonken en is de Spanjaard dit jaar in het groen te bewonderen.

In de paddock werd de zet van de 41-jarige Spanjaard al snel aan het geld gekoppeld, maar Alonso benadrukt dat hij bij Aston Martin daadwerkelijk meer potentie ziet om te scoren dan bij Alpine: "Als ik niet in de kansen van dit project geloofde, dan had ik het niet gedaan. Het is onrealistisch om te verwachten dat Aston Martin het gat in 2023 al kan dichten, maar het gaat erom dat we nu een sterke basis neerleggen voor de komende jaren en dat we het middenveld gaan leiden." Zelf denkt Alonso nog zeker twee jaar van de partij te zijn, waardoor hij idealiter ook nog iets aan de opmars heeft. De progressie moet versterkt worden door de nieuwe fabriek, waar de nieuwe auto ook is gepresenteerd.

De nieuwe fabriek zal over enkele maanden voor het overgrote deel klaar zijn, waardoor het team dan haar intrek kan nemen in het nieuwe onderkomen. De laatste delen - waaronder de nieuwe simulator en windtunnel - moeten aan het eind van 2024 operationeel zijn. Volgens teameigenaar Stroll kunnen de nieuwe faciliteiten op termijn een 'gamechanger' blijken voor zijn equipe.