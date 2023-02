Hamilton legt verbod naast zich neer: "Niets houdt mij tegen"

De afgelopen jaren hebben diverse coureurs hun platform in de Formule 1 gebruikt om zich uit te spreken over sociale kwesties. Een van de meest uitgesproken rijders was Lewis Hamilton, die regelmatig zaken als de Black Lives Matter-beweging, diversiteit in de autosport en rechten voor de LHBTIQ-gemeenschap aankaartte middels uitspraken en het dragen van t-shirts. Afgelopen winter heeft de FIA echter actie ondernomen om dat soort uitingen tegen te gaan. In de bijgewerkte Internationale Sportieve Code is nu namelijk een passage opgenomen waardoor coureurs niet meer zonder vooraf verleende toestemming persoonlijke, politieke of religieuze statements mogen uiten.

Hoewel de FIA stelt dat hiermee een al bestaand proces werd geformaliseerd, hebben meerdere coureurs al hun zorgen geuit over de mogelijkheid om zich vrij uit te kunnen spreken bij races. Bij de onthulling van de Mercedes W14 heeft ook Hamilton zich uitgesproken over het verbod. Daarbij liet de zevenvoudig wereldkampioen doorschemeren dat hij zich er weinig van gaat aantrekken. "Het verbaast me niet, maar niets houdt mij tegen om mij uit te spreken over de dingen waar ik mij mee bezighoud of over problemen die er zijn. Ik vind dat sport nog altijd de verantwoordelijkheid heeft om zich uit te spreken over kwesties en om bewustzijn te creëren over belangrijke onderwerpen, zeker omdat wij naar allerlei verschillende plaatsen reizen. Voor mij verandert er dus niets", zette Hamilton uiteen.

Na het bijwerken van de ISC vertelde FIA-president Mohammed Ben Sulayem dat de ingreep niet bedoeld was om de coureurs monddood te maken, maar om te voorkomen dat F1 gebruikt wordt als een "platform voor een persoonlijke agenda". Wel kunnen coureurs in theorie bestraft worden als zij zich over dingen uitspreken zonder daar toestemming voor te vragen. Is Hamilton bereid om een straf te accepteren die de FIA hiervoor gepast vindt? "Het zou dom zijn om te zeggen dat ik extra strafpunten wil krijgen als ik me uitspreek over kwesties. Maar zoals ik al zei, ik blijf over dat soort dingen praten", aldus de 38-jarige coureur. "We hebben nog steeds dit platform en er zijn nog altijd veel dingen die we moeten aanpakken. De steun van Stefano [Domenicali] is denk ik geweldig geweest. Volgens mij zitten alle coureurs op een lijn wat betreft de vrijheid om over dingen te praten. Op dat vlak zitten we allemaal op een lijn."