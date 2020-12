Kvyat hoopt op F1-terugkeer: "Ben nu klaar voor topteam"

Kvyat zit nog altijd in onzekerheid over zijn werkplek voor 2021. Zeker is dat een zitje in de Formule 1 op dit moment niet beschikbaar is. AlphaTauri koos ervoor om de Rus op straat te zetten en Formule 2-coureur Yuki Tsunoda een kans te geven. Kvyat staat open voor een rol als reserverijder, maar heeft een terugkeer op de grid ook nog niet uit zijn hoofd gezet. Na twee stints in de Formule 1 voelt hij zich nu ervaren genoeg en denkt hij dat hij voor veel teams een goede kandidaat is. “Het zou logisch zijn om in 2022 terug te keren, er is een nieuw reglement en teams hebben ervaring nodig”, verklaarde de 26-jarige Kvyat. “Ik kan je verzekeren dat ervaring best belangrijk is, zeker wanneer er een nieuw reglement ingevoerd wordt. Ik doe mijn best om terug te komen, ik voel dat ik de sport nog veel kan bieden.”

Hij is van mening dat hij goed kon opboksen tegen teamgenoot Pierre Gasly toen de wagen eenmaal naar wens was, hoewel de overwinning van de Fransman in Monza een vertekend beeld gaf: “Zijn overwinning zette een schaduw over al het goeds dat ik dit jaar deed, maar dat is normaal”, vervolgde hij. “Hij reed in een fantastische race, maar ik voel me op dit moment een zeer complete coureur. Zelfs wanneer de druk hoog is en mijn toekomst onzeker, ben ik nog steeds in de gelegenheid om alles te geven. Dat is in het verleden wel een probleem geweest.”

'Ik kwam altijd ervaring tekort'

Terugkijkend op zijn carrière is de voormalig Red Bull-protegé van mening dat het allemaal iets te snel gegaan is aan het begin van zijn tijd in F1. “Het is ontzettend snel gegaan, het voelt alsof alles in een stroomversnelling kwam”, voegde Kvyat toe. “Na mijn eerste stint in Formule 1 had ik niet eens door wat er gebeurd was. Ik kwam vanuit de GP3, ik had de stap voor de F1 overgeslagen. Ik ging naar Toro Rosso, deed het daar goed en kreeg toen direct promotie naar Red Bull Racing. Toen had ik nog een sterk seizoen bij Red Bull, maar we weten allemaal wat er gebeurde. Daarna werd het lastiger.”

“Ik denk dat ik altijd wat ervaring tekort ben gekomen, alles ging zo snel. Toen ik in 2019 terugkeerde heb ik een andere aanpak gekozen. Ik ben niet vergeten wat ik daarvoor heb gedaan, maar ik ben op een andere manier begonnen: eigenlijk alsof ik een nieuwkomer was. Ik heb nieuwe dingen geleerd en ook dit jaar voelt het alsof ik veel progressie geboekt heb. Ik ben na deze laatste twee jaar in F1 een complete coureur, nu voel ik me goed genoeg om op een hoog niveau te racen. Als ik nu kans zou krijgen om bij een topteam aan de slag te gaan, wordt het een ander verhaal.”