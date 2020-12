Eindrapport AlphaTauri: Nieuwe naam, maar dezelfde resultaten

Voor aanvang van het seizoen 2020 nam Team Faenza afscheid van de naam Toro Rosso, die het sinds 2006 droeg. De nieuwe naam: AlphaTauri, een kledingmerk uit de stal van Red Bull. Bij de nieuwe naam hoort ook een nieuwe livery, maar verder bleef er veel hetzelfde bij het kleine Italiaanse team: de motoren kwamen nog steeds van Honda, er werd weer gebruik gemaakt van Red Bull-onderdelen en qua personele bezetting waren er geen opzienbarende veranderingen. Franz Tost ging dus door als teambaas, terwijl Pierre Gasly en Daniil Kvyat de punten moesten binnenslepen.

En dat lukte heel aardig, want in slechts twee races bleef AlphaTauri puntloos. In totaal scoorde de renstal 107 punten, het hoogste aantal in het bestaan en een verbetering van maar liefst 22 punten ten opzichte van 2019. Het knappe is dat het team daarin slaagde in een seizoen dat vier races minder telde dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat men maar één podiumplaats scoorde, ten opzichte van twee in 2019. Het gros van de punten werd gepakt door Gasly, die met 75 punten meer dan twee keer zoveel punten scoorde als teamgenoot Kvyat. De F1-carrière van de Rus zit er (voorlopig) dan ook op na 2020, want AlphaTauri besloot een andere koers te gaan varen en de Japanner Yuki Tsunoda aan te trekken voor 2021.

Het hoogtepunt van het jaar voor AlphaTauri werd natuurlijk verzorgd door Gasly, die dat deed tijdens de Grand Prix van Italië. Geheel onverwacht kwam de Fransman na een knotsgekke race als winnaar over de finish, waarmee hij het team de tweede overwinning ooit schonk. Dat hij dat in de thuisrace van de renstal deed, dat maakte het feest alleen maar groter. Uiteindelijk droeg dat bij aan de zevende plek in het kampioenschap voor constructeurs in 2020. Op papier lijkt AlphaTauri hiermee een kleine stap achteruit te hebben gezet ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het onder de naam Toro Rosso nog zesde werd. In werkelijkheid boekte het team in grote lijnen dezelfde resultaten als een jaar eerder. Met een verbeterde krachtbron van Honda en de inzet van Tsunoda, die zijn debuutseizoen in de Formule 2 op de derde plek afsloot, hoopt AlphaTauri in 2021 een grotere stap voorwaarts te zetten.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,0 Filip Cleeren 7,0 Mike Mulder 7,0 Bjorn Smit 7,0

