Hamilton: Salarisplafond mag jonge rijders niet afremmen

De Formule 1-teams zijn in principe akkoord om na het budgetplafond ook een maximum in te voeren voor de salarissen van de rijders vanaf het seizoen 2023. Het plan dat op tafel ligt gaat over een maximum van 30 miljoen dollar voor de twee rijders.

Volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost moeten de F1-rijders zich maar schikken naar dat plafond. "Ze zouden blij moeten zijn dat ze in de zo'n fantastische auto's mogen zitten en daarvoor betaald worden", stelde de Oostenrijker onomwonden, maar daar is Hamilton het niet mee eens. "Ik denk dat dat plafond zal worden ingevoerd wanneer ik hier waarschijnlijk niet meer ben, maar ik denk dat de rijders de sterren zijn van de sport", reageert Hamilton, die in principe niet tegen een salarisplafond is zolang de rijders hun eigen portretrechten mogen beheren.

"Het zijn de rijders die de sponsors en merken aantrekken en hun reputatie helpt om de sport naar een hoger niveau te tillen over de hele wereld. Als je naar andere sporten kijkt, dan zijn er in de NFL en het basketbal ook salarisplafonds. Maar het verschil is dat daar de spelers ook hun portretrechten behouden, zodat ze hun imago elders ten gelde kunnen maken. Maar deze sport controleert het portretrecht van de rijder. Ik ben er persoonlijk niet op tegen, maar ik denk dat we wel aan de sterren van morgen moeten denken. Ik zie niet in waarom die aan banden moeten worden gelegd als ze iets bijdragen aan de sport. Het is een miljardensport en zij zouden beloond mogen worden voor hun bijdrage", aldus de Engelsman die nog steeds geen nieuw contract heeft getekend bij Mercedes.

In het budgetplafond van 2021 zijn de salarissen van de rijders en de drie bestbetaalde personeelsleden - doorgaans de teambaas, technisch directeur en hoofd aerodynamica - niet opgenomen. De extra beperking op rijdersalarissen werd al besproken in een meeting van de F1 Commission in Portimao en lijkt nu ook in een stroomversnelling te komen, zodat die vanaf 2023 ingevoerd kan worden. Een struikelblok is dat sommige teams direct door het team betaald worden en sommige rijders via sponsors worden vergoed. Het is niet helemaal duidelijk hoe beide praktijken door een salarisplafond kunnen worden gedekt.