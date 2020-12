Red Bull-baas voorspelt spannend F1-seizoen: "Verschillen kleiner"

Helmut Marko sprak vorig jaar over 'de beste winter' in jaren, al is het beoogde effect in de vorm van een titelstrijd uitgebleven. Zo heeft Mercedes eveneens een enorme stap gemaakt en is de RB16 instabiel aan de achterkant gebleken. Verstappen moest genoegen nemen met P3 in het wereldkampioenschap, al heeft de Nederlander volgens Mateschitz wel naar behoren gepresteerd. "Max was steeds snel. Hij heeft een paar kleine fouten gemaakt, maar dat kan altijd gebeuren", aldus de oprichter van Red Bull in gesprek met Speedweek.

Verstappen 'lachend tweede' zonder uitvalbeurten

"Hij heeft de situatie steeds onder controle gehad en laten zien wat hij kan. Verder blijft [het verslaan van] Mercedes een hele grote uitdaging. Als je kijkt naar de prestaties van de auto, dan ligt Mercedes nog altijd voor. Zo is het gewoon", zijn de krachtsverhoudingen ook voor Mateschitz vrij duidelijk. Toch had de eindnotering in het WK wel beter kunnen zijn voor Verstappen zonder de vele (motorische) DNF's. "Max heeft veel punten verloren door uitvalbeurten. Zonder die uitvalbeurten was hij lachend tweede geworden in het WK."

Die tweede plek is in het constructeurskampioenschap wel behaald, al is dat bij Red Bull geen reden om de vlag uit te hangen. "We zijn er al wel een beetje aan gewend om tweede in het constructeurskampioenschap te worden, al hadden we ditmaal wel een duidelijke voorsprong op de andere teams. Het is al met al een zeer intensief seizoen geweest met wat pech aan onze kant, maar over het algemeen is het toch wel goed geweest." Dat laatste geldt ook zeer zeker voor zusterteam AlphaTauri, dat voor het eerst sinds 2008 - toen nog Toro Rosso - weer eens wist te winnen. "Bij AlphaTauri zijn zowel de prestaties van de auto als ook die van Pierre Gasly uitstekend geweest."

Kleinere verschillen in F1: Ook McLaren en Aston Martin komen dichterbij

Blijft natuurlijk de vraag wat er volgend jaar mogelijk is. Mateschitz wil geen gouden bergen beloven, maar zet idealiter wel in op een titelstrijd met Mercedes. De stabiele reglementen kunnen daar in zijn optiek juist bij helpen. "Ja, volgend jaar wordt het nog veel spannender. Wij zullen dichter bij Mercedes komen, maar McLaren, Aston Martin en Alpine komen ook dichter bij ons. De strijd achter Mercedes zal dus erg intensief worden. En vergeet AlphaTauri daarbij ook niet, Gasly heeft een sensationeel seizoen achter de rug en is vol zelfvertrouwen." Een extra puzzelstukje moet voor Red Bull zijn gelegd met het aantrekken van Sergio Perez. "We hebben volgend jaar gewoon twee sterke coureurs nodig. Perez is qua snelheid één van de beste coureurs, maar heeft nog nooit de kans gekregen in een auto zoals de onze. Hij heeft deze kans verdiend en ons doel was gewoon om de sterkst mogelijke coureur te pakken."

VIDEO: Max Verstappen blikt terug op het voorbije F1-seizoen