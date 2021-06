Ricciardo ziet triple-header als voordeel: “Een geweldige kans”

Waar collega’s als Carlos Sainz, Sergio Perez en Sebastian Vettel dit seizoen al op het podium hebben gestaan voor hun nieuwe werkgever, kent Daniel Ricciardo van alle coureurs die tijdens de winter van team zijn gewisseld toch een ietwat teleurstellende start bij McLaren. Waar teamgenoot Lando Norris dit jaar al twee keer naar het podium mocht, waren twee zesde plaatsen tot dusver het beste resultaat dit seizoen van de Australiër.

Na de twee stratencircuits in Monaco en Baku keert de Formule 1 dit weekend voor ronde zeven terug naar een normaler circuit. Op het circuit van Paul Ricard hoopt Ricciardo daarvan de vruchten te kunnen plukken door er zijn McLaren MCL35M nog beter te leren kennen: “Het frustrerende is dat ik min of meer wel weet wat hij nodig heeft. Het is alleen zo lastig om dat er ook uit te krijgen”, vertelt Ricciardo over het rijden met de McLaren. “Het window is ook zo klein. Er is vast wel een rondje waar het me lukt, maar om dat 55 ronden of wat dan ook achter elkaar te doen is zo lastig. Daarom ben ik denk ik ook blij om races te finishen, dingen uit te proberen en te scoren en al dat soort zaken.”

“Ik kijk dan ook uit naar de wat meer open circuits, banen die iets meer vergevingsgezind zijn wanneer je een fout maakt. Met een triple-header kan ik het leerproces denk ik nog versnellen door in een bepaald ritme te blijven.”

Triple-header een voordeel

Ricciardo kijkt dan ook uit naar de eerste triple-header van het seizoen. De reeks opeenvolgende races wordt dit weekend afgetrapt in Frankrijk, waarna er vervolgens twee races op de Oostenrijkse Red Bull Ring op het programma staan: “Drie back-to-back races kunnen als een uitdaging worden gezien, maar het is ook een geweldige kans om voortdurend tijd door te brengen in de auto en echt te bouwen op de vooruitgang die we al geboekt hebben. Het feit dat we de komende drie weekenden meer kilometers af kunnen leggen, in combinatie met het werk wat we al gedaan hebben in de simulator, gaat ons hopelijk aan een goed resultaat en meer vertrouwen in de auto helpen.”

Ricciardo is over het algemeen wel een fan van stratencircuits, maar de Australiër is blij dat de muren op het circuit van Paul Ricard dit weekend iets verder weg staan dan tijdens de twee vorige Grand Prix-weekenden in Monaco en Baku: "Ik kan niet geloven dat ik dit ga zeggen, maar ik sta best wel te trappelen om naar Le Castellet te gaan, om daar een redelijk standaard circuit te krijgen waar je met wat meer fouten weg kunt komen. De double-header in Oostenrijk zal het leerproces ook wat vergemakkelijken. Je balanceert natuurlijk op een dun lijntje en ik probeer er gewoon het meeste uit te halen."