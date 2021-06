Nissany vervangt Russell bij Williams tijdens VT1 in Frankrijk

Normaal gesproken komt Roy Nissany voor DAMS uit in de Formule 2, maar de laatste juniorklasse onder de Formule 1 komt tijdens de Franse Grand Prix niet in actie. Dat houdt in dat de 26-jarige coureur alle tijd heeft om zich op zijn werkzaamheden voor Williams te storten. Het in Grove gevestigde team maakt dan ook van de gelegenheid gebruik om Nissany in te zetten tijdens de eerste vrije training op Paul Ricard. Dat gaat ten koste van George Russell, die pas tijdens de tweede oefensessie in Zuid-Frankrijk zijn eerste meters van het raceweekend gaat maken.

Nissany heeft zin in zijn tweede optreden in een vrije training dit jaar, nadat hij eerder VT1 voor zijn rekening nam tijdens de Spaanse Grand Prix. “Ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen, het is heel verslavend”, blikt de F2-rijder vooruit naar zijn optreden voor Williams. De focus komt daarbij te liggen op het testen van onderdelen die in Azerbeidzjan voor het eerst werden gebruikt door Russell. “Paul Ricard is voor mij een bijzonder circuit. Ik hou van de lay-out en heb er geweldige herinneringen aan. De laatste sector is normaal gezien heel uitdagend en ik kan niet wachten om dat te ervaren in de FW43B.”

Voor de start van de tweede vrije training geeft Nissany het stuur weer over aan Russell, die de rest van het grand prix-weekend in Frankrijk voor zijn rekening zal nemen.