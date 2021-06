Verstappen wil Franse GP winnen: "Maar Mercedes zal sterk zijn"

De laatste twee Formule 1-races werden verreden op stratencircuits in Monaco en Azerbeidzjan. Daar waar Max Verstappen in het prinsdom op dominante wijze naar de zege reed, werd hij in Baku in leidende positie getroffen door een klapband. Zo noteerde de Nederlander zijn eerste nulscore van het seizoen. “Natuurlijk had ik graag gewonnen en we kunnen eerlijk zeggen dat we op koers lagen om in Baku te winnen, maar dat is racen en dit soort dingen kunnen gebeuren. Soms ligt het buiten je macht, dus we moeten door blijven gaan”, vertelde Verstappen in zijn voorbeschouwing op de Franse Grand Prix.

Paul Ricard is opnieuw de plaats van handeling voor de GP van Frankrijk. De Formule 1 keert terug naar de reguliere circuits en Verstappen verwacht daar de nodige tegenstand van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. “Ik voel me goed, maar ik weet zeker dat Mercedes op de ‘normale’ circuits weer heel sterk gaat zijn. We moeten dus blijven pushen en ons tot het einde blijven verbeteren, want het is nooit genoeg. Tot nu toe is het seizoen goed voor ons geweest, maar we moeten ons blijven realiseren dat er nog veel races te gaan zijn”, geeft hij aan dat hij niet op zijn lauweren gaat rusten. “Ik ben blij met de resultaten die we tot nu toe behaald hebben en dat we leiden in het kampioenschap. Dat moeten we echter ook doen in Abu Dhabi, dat is het enige dat telt.”

Verstappen ziet Perez z'n draai vinden

In het constructeurskampioenschap deed Red Bull Racing in Baku ondanks de uitvalbeurt van Verstappen goede zaken. Teamgenoot Sergio Perez won de race, terwijl beide Mercedessen een nulscore noteerden. De Mexicaan lijkt na zes races zijn draai te hebben gevonden bij Red Bull Racing en dat stemt Verstappen tevreden. “Het is geweldig om met twee auto’s vooraan te vechten om het kampioenschap en punten te scoren. Baku was een geweldig voorbeeld van hoe het gedaan moet worden. Het is geweldig dat Checo het gat met Mercedes in het constructeurskampioenschap kon vergroten en dat hij nu derde staat in het rijderskampioenschap.”

In die titelstrijd bezet Verstappen dus nog altijd de koppositie. “Natuurlijk had ik een grotere voorsprong willen hebben, maar het is wat het is”, stelt hij. De klapband en de bijbehorende nulscore lijkt hij inmiddels dus geaccepteerd te hebben, terwijl de focus verschuift naar de race in Frankrijk. Paul Ricard is als circuit bijzonder vergevingsgezind met de enorme uitloopstroken. “Dat is compleet het tegenovergestelde van de twee stratencircuits die we recent bezocht hebben”, weet Verstappen. Het doel voor komend weekend is helder: “Ik kijk ernaar uit om daar terug te keren en hopelijk kan ik op het hoogste treetje van het podium staan.”