Daniel Ricciardo na P3 in VT2: "Dat was een eerlijke tijd"

De Australiër werd vorige week vierde in de reguliere Britse Grand Prix, maar stond gisteren in de tweede sessie voor de jubileumrace van zondag lange tijd stil. Hij wist er aan het einde van de sessie toch nog een derde tijd uit te slepen en dat maakte hem achter beide Mercedessen best of the rest.

Er was niets gestolen aan die tijd, aldus een goedlachse Ricciardo na afloop. “Ik denk dat het een eerlijke tijd was, voor deze baanomstandigheden dan. We hebben gedurende de sessie wat zaken aangepast en ik voelde echt een grote stap met één van die aanpassingen. Het was direct ‘oké, dit is nu opeens best een goed racewagen’. Dus ja, het ziet er goed uit, maar we moeten natuurlijk afwachten. Als we in de kwalificatie hier staan dan overtreffen we onszelf waarschijnlijk, maar ik denk dat we een heel eind kunnen komen.”

Ricciardo wilde niet al te hard op de zaken vooruitlopen, maar hij hoopt zaterdag op medewerking van de weergoden. “Het grote punt is dat de wind gaat aantrekken en 180 graden gaat draaien. De mensen thuis zullen nu wel denken ‘nou en?’ maar dat verandert de balans van de auto’s aanzienlijk. Dus het zou zomaar kunnen dat we zaterdag een heel ander verhaal krijgen en natuurlijk zijn er nog wat andere zaken die meespelen, maar we hebben het voor nu goed gedaan.”

Een van die andere zaken die ook bij Renault een rol speelt is de bandenkeuze van Pirelli en de strategie die de teams dit weekend zullen hanteren. Vooral de zachtste band zorgt in de paddock voor hoofdbrekens. “Ja, die zachte band is….interessant. Interessant, dat is misschien wel de beste manier om het te beschrijven. Ik denk niet dat veel mensen de rest van dit weekend veel met die band willen rijden, tenminste niet wanneer het belangrijk wordt. Ik geloof dat Lewis [Hamilton] en Valtteri [Bottas] de banden hebben vergeleken en Lewis maar een fractie langzamer was op de medium. Dus ik denk dat we daar naar toe gaan.”