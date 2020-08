Na de spectaculaire finale van de Grand Prix van Groot-Brittannië hebben de Formule 1-coureurs en –teams weinig tijd om uit te rusten. Aankomend weekend staat namelijk de volgende race op de kalender: de 70th Anniversary Grand Prix. Deze jubileumrace vindt eveneens plaats op Silverstone. Door de wereldwijde coronacrisis heeft de F1-organisatie ervoor gekozen in de beginfase van het seizoen op enkele circuits meerdere races te laten plaatsvinden, zodat de kalender aardig gevuld kon worden. Dat geldt ook voor het Britse Silverstone.

De Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen weekend werd een prooi voor thuisrijder Lewis Hamilton. De Brit zegevierde voor de zevende maal in eigen land, een record. In de slotronde leek het nog even mis te gaan voor de WK-leider, toen zijn voorband klapte en hij met een relatieve slakkengang richting finish reed. Door eenzelfde probleem bij teamgenoot Valtteri Bottas luttele minuten eerder, en een pitstop van achtervolger Max Verstappen, had Hamilton voldoende voorsprong om op drie banden alsnog als eerste te worden afgevlagd. Aankomend weekend vindt op dezelfde baan, met dezelfde configuratie, de 70th Anniversary GP plaats. In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en meer. Online zijn er bovendien verschillende legitieme streamingdiensten die Formule 1 gratis uitzenden. Deze streamingdiensten zijn afgestemd op specifieke landen. Bekijk hier een overzicht van gratis Formule 1-streams per land.

Wanneer vindt de 70th Anniversary Grand Prix plaats?

Datum: Zondag 9 augustus 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

Starttijd lokale tijd: 14.10 uur

Voor het tweede opeenvolgende weekend is het Britse circuit van Silverstone de gastheer van een Formule 1-ronde. Na de jaarlijkse Grand Prix van Groot-Brittannië wordt aankomend weekend de 70th Anniversary GP verreden. Dit raceweekend begint op vrijdag 7 augustus, wanneer er twee vrije trainingen van negentig minuten gepland staan. Door het tijdverschil met Engeland vinden deze een uur later dan gebruikelijk plaats voor de fans op het Europese vasteland. Vanaf zaterdag houdt men vast aan het voor Nederland bekende tijdschema, wat inhoudt dat men lokaal een uur eerder start. De kwalificatie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. De 70th Anniversary Grand Prix start op zondagmiddag 9 augustus om 15.10 uur Nederlandse tijd. De race gaat over 52 ronden op het 5,891 kilometer lange Silverstone. Een Formule 1 Grand Prix duurt maximaal twee uur, tenzij de race wordt onderbroken door een rode vlag.

Hoe kan ik de 70th Anniversary Grand Prix kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Live Formule 1 kijken in Nederland op televisie kan op twee manieren. Bij alle aanbieders is RTL Deutschland beschikbaar. Zij zenden live de kwalificatie en de race uit. Voorafgaand aan de uitzending van de wedstrijd vindt een uitgebreide voorbeschouwing met experts op locatie plaats. De uitzending start om 14.00 uur Nederlandse tijd. De race wordt enkele malen onderbroken door reclames. Voor kijkers van KPN, Telfort en XS4ALL is RTL Deutschland te vinden op kanaal 47. Fans met een Ziggo-abonnement kunnen terecht op kanaal 58. Tele2-klanten kijken via kanaal 223, klanten van T-Mobile Thuis via kanaal 397.

Een tweede manier is via Ziggo. Klanten van deze aanbieder kunnen live Formule 1 kijken via kanaal 14. Hier worden de kwalificatie en de race live uitgezonden. Met de betaalmodule Ziggo Sport Totaal heb je meer mogelijkheden. Dan krijg je toegang tot het speciale ‘Racing’-kanaal, waar ook de F1-trainingen worden uitgezonden. Bovendien krijg je de beschikking over speciale features zoals livetiming, onboardcamera’s en boordradio van alle coureurs. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en is ook verkrijgbaar voor klanten van andere tv-aanbieders.

De uitzending van de 70th Anniversary Grand Prix op Ziggo begint om 14.00 uur. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten en bespreken uitgebreid de belangrijkste zaken van het weekend en doen hun voorspelling voor de race. De wedstrijd wordt van commentaar voorzien door Olav Mol, die vanaf locatie verslag uitbrengt. Hij wordt bijgestaan door pitreporter Jack Plooij, die tijdens en na de race interviews afneemt.

Kan ik de race streamen?

Kijk je de F1 liever via je smartphone of tablet? Dan zijn er enkele streamingsdiensten beschikbaar. De Formule 1 heeft een eigen dienst opgezet: F1TV Pro. Hier kan je alle trainingen, kwalificaties en races live kijken, evenals de actie uit het bijprogramma zoals de Formule 2 en Formule 3. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro en geeft je de gelegenheid om alle actie live te kijken via je mobiel, tablet of laptop/pc. Naast de raceactie krijg je ook toegang tot onboardcamera’s en boordradio’s van alle coureurs, evenals livetiming en een circuittracker. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren. Olav Mol is beschikbaar, maar ook veel van zijn internationale collega’s.

Een alternatief voor F1TV Pro is de streamingsdienst van Ziggo, genaamd Ziggo Sport Go. Dit abonnement is voor iedereen beschikbaar en kost 9,99 per maand. Hiermee kan je alle Formule 1-actie kijken op je smartphone, tablet of laptop/pc. Het abonnement werkt in heheel Europa en zendt alle trainingen, kwalificaties en races live uit.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na afloop van de race plaatst het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 een video met de hoogtepunten online. Dit betreft een video van vijf tot tien minuten met de samenvatting van de race. Je ziet de start, de belangrijkste incidenten, crashes, pitstops en inhaalacties. Aan het einde komt de uitslag aan bod.

Hoeveel ronden telt de 70th Anniversary Grand Prix?

De 70th Anniversary Grand Prix gaat over 52 ronden. Het circuit van Silverstone is 5,891 kilometer lang. Een Formule 1-race is minimaal 305 kilometer lang, met uitzondering van de Grand Prix van Monaco. De 70th Anniversary Grand Prix heeft een totale lengte van 306,332 kilometer. Dat is net zo lang als de Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen weekend.

Weersverwachting 70th Anniversary Grand Prix

Dit weekend wordt het in Silverstone nagenoeg droog. Er is elke dag kans op een lokale bui in de omgeving van Silverstone, maar de kans dat er één precies over het circuit gaat, is heel klein. De temperatuur loopt flink op. Vrijdag kan het zo'n 30 graden worden. Daarmee is het wel veruit de warmste dag van het weekend. Zaterdag is het met 27 graden iets koeler en zondag gaan er nog een paar graden af. De zon schijnt op alle dagen met flinke perioden, dus de asfalttemperatuur kan op alle dagen behoorlijk oplopen. De wind waait meestal zwak uit noordoostelijke richting. Zaterdag later op de dag en zondag later tijdens de race is er iets meer wind.