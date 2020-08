Formule 1-teams met veel kopzorgen over banden in Silverstone

Dit weekend nam Pirelli banden mee die een stap zachter zijn dan die van vorige week. Teams krijgen de C2, C3 en C4 compound ter beschikking op Silverstone. Tijdens de vrijdagtrainingen ondervonden de meeste rijders dat de zachtste bandensoort, de C4 met rode markering, het bijzonder lastig heeft op het veeleisende en snelle circuit en niet veel sneller is dan de mediumband. In die mate zelfs dat er bij de meeste teams weinig animo om op die band te starten. We zouden in Q2, die sessie bepaalt op welke band de tien snelste rijders moeten starten, dus veel rijders op de gele mediums kunnen zien.

Er is echter een probleem met het idee om de rode softs zoveel mogelijk links te laten liggen: de bandenallocatie. Die is voor het coronaseizoen 2020 op voorhand vastgelegd door Pirelli en maakt dat de teams over maar liefst acht setjes van de weinig populaire softs beschikken, en slechts drie setjes medium en twee setjes hard rubber.

Dat zorgt ervoor dat teams allerlei alternatieve strijdplannen moeten verzinnen om met de ideale banden aan de kwalificatie en race te kunnen deelnemen. McLaren reed vrijdag bijvoorbeeld voornamelijk op de softs om de mediums en harde banden vers te houden voor te race. Renault spaarde de mediums, andere teams probeerden de uitverkoren bandensoort al wel een keer uit.

"Het worden voor iedereen veel kopzorgen", denkt McLaren-man Carlos Sainz. "Zeker in Q2, wanneer je moet beslissen wat je doet. Het gaat er niet meer om of je met de mediums door kan stoten tot Q3, maar op welke band je wil starten ongeacht of je Q3 haalt of niet. Dat wordt een uitdagende denkoefening voor zaterdag. Ik ben er wel voor te vinden dat we een andere bandenkeuze hebben dan vorige week, dat is weer een nieuwe uitdaging voor de engineers en de rijders qua afstelling. Het was een rare vrijdag voor ons, want we hebben de hele dag met de zachte banden gereden om de mediums en harde banden maar de rest van het weekend op te sparen. Het was heel moeilijk op die band. Er is veel blaarvorming en graining op alle vier de banden. Het is gewoon overleven. We weten dat het een zwakke plek van onze wagen is om op de zachtere banden te presteren, dus we wilden vrijdag vooral genoeg ronden rijden."

Red Bull-rijder Alexander Albon was minder mild voor Pirelli en stelde ronduit dat de zachte band niet eens een snellere band is dit weekend. "Ik denk dat het geen geweldige keuze was van Pirelli", aldus de Anglo-Thai. "De band is niet snel en is te zacht voor dit circuit. Ik was vrijdag sneller met de mediums dan met de softs. Van alle wagens die de baan opgingen was bijna iedereen snel op de mediums. Het probleem is dat we niet genoeg mediums en harde banden hebben voor de rest van het weekend, dus we zitten een beetje vast met de strategie. Zaterdag wordt het heel belangrijk om de juiste band voor het juiste moment te kiezen in Q1, Q2 en Q3."

Lewis Hamilton vond dan weer dat de C3 en C4 best op elkaar lijken, al had ook de wereldkampioen van Mercedes last van oververhitting op de zachtste soort. "Het is min of meer dezelfde band om eerlijk te zijn", stelde de winnaar van vorig weekend. "De zachtste wordt sneller te warm aan het einde van de ronde, de medium voet bijna exact hetzelfde tot aan de laatste bochten en is achteraan iets beter."