Szafnauer en Brown vliegen elkaar in de haren over copygate

De twee kregen het in de paddock van Silverstone met elkaar aan de stok over de zaak rond de gekopieerde brake ducts van Racing Point. Dat team kreeg gisteren een boete van 400.000 euro en vijftien punten aftrek in het constructeurskampioenschap, omdat het gebruik heeft gemaakt van het ontwerp van de rembehuizingen van Mercedes. Wat velen aan de uitspraak verbaasde is dat Racing Point de gewraakte brake ducts dit jaar wel mag blijven gebruiken. Volgens de FIA was er namelijk alleen maar een inbreuk gemaakt op het ontwerpproces en zijn de onderdelen zelf niet illegaal.

De concurrentie is het daar echter niet mee eens en dreigt beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. Een van de teambazen die actie wil is McLaren CEO Zak Brown. “Dit is verwarrend voor de fans. Hoe kan iets dat in Oostenrijk niet legaal was nog steeds op de auto zitten? Wat betreft dat hele kopiëren, ze [Racing Point] hebben aangegeven dat ze de auto [van Mercedes] alleen maar hebben gekopieerd met behulp van fotografie. Maar uit de uitspraak blijkt duidelijk dat dat bullshit is en dus moet je alles aan die auto in twijfel trekken.”

Racing Point-teambaas Szafnauer reageerde even later gepikeerd op de woorden zijn collega. “Voor Zak Brown is het bullshit, omdat hij geen technicus is. Hij heeft geen idee waar ‘ie het over heeft, nul. Het verbaast me hoe weinig hij weet over de reglementen van de Formule 1. Het lijkt er op dat hij meer weet van historische autoraces dan van F1.”

Ook Racing Point zelf zou nog in beroep kunnen gaan tegen de uitspraak, maar Szafnauer en het team bekijken meerdere opties. “Ik denk dat voor een beroep we meer juridische steun van advocaten zullen moeten hebben. En het zou wel eens kunnen dat die advocaten ons meer kosten dan de boete. Dus daar moeten we een knoop over doorhakken.”

Belangrijk is ook de vijftien punten in mindering die aan het einde van het seizoen wel eens invloed zou kunnen hebben op de eindstand in het constructeursklassement en de inkomsten die daar aan verbonden zijn. “In sommige seizoenen maakt het niets uit en in sommige wel. Dat is moeilijk te voorspellen, maar het zou een ja kunnen zijn.”

Het laatste aspect aan de hele zaak is het morele. Racing Point wil niet weggezet worden als valsspeler, aldus Szafnauer. “We hebben abosluut niets fout gedaan, maar een vergrijp tegen de sportieve reglementen [zoals het nu omschreven is] is op zichzelf al niet positief. Dus, we zouden ook kunnen overwegen om in beroep te gaan om onze naam te zuiveren. We hebben namelijk helemaal niets fout gedaan.”

Het overheersende gevoel bij Racing Point is er één van frustratie, besluit Szafnauer. “Haas heeft nog nooit een eigen brake duct ontworpen die niet van Ferrari kwam. Ze hebben nog nooit een eigen ontwerp gebruikt. Het is belachelijk en daar ligt ook onze frustratie. Als je kijkt naar Haas of Toro Rosso die ik weet niet hoe lang alle informatie en de ontwerpen van brake ducts zonder problemen hebben gekregen en wij niet? Dat is behoorlijk frustrerend.”

Met medewerking van Adam Cooper