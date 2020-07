Ricciardo niet van plan auto aan Alonso af te staan

De terugkeer van Alonso naar het team waarmee hij twee wereldtitels veroverde, werd woensdag aangekondigd. De 31-jarige Ricciardo was natuurlijk bekend met de geruchten rond de rentree van de Spanjaard, maar wist niet van de hoed en de rand. “Ik wist dat ‘ie een kans maakte, maar ik was er niet echt zeker van. Het is natuurlijk geweldig voor de sport. Hij heeft zo’n naam in de Formule 1.”

“Een terugkeer bij zijn oude team waarmee hij zijn titels won, ik denk dat het goed bij elkaar past en ik heb er zin in om tegen hem te rijden. Het is cool. De jonge gasten zijn goed, maar ik voel me wel oud door hen. Nog een oudere coureur op de grid is goed voor mij”, lacht Ricciardo.

Alonso reed in 2018 voor het laatst in de Formule 1. Op de vraag of hij de RS20 van Ricciardo dit jaar een paar keer mag lenen tijdens een vrije training, is de Australiër helder. “Nee, ik heb iets gehoord van “Help Fernando Alonso”, maar hij heeft geen hulp nodig. Het ziet er niet naar uit dat hij, ondanks zijn leeftijd, langzamer is geworden. Zijn laatste seizoen in de Formule 1 was best goed voor wat ik er van gezien en gehoord heb. De resultaten waren niet altijd om over naar huis te schrijven, maar het was vrij duidelijk dat hij alles uit de auto wist te halen. Ik weet niet of hij [dit seizoen] bij een paar races aanwezig zal zijn. Als hij bij vergaderingen wil zijn en feedback wil geven, prima. Maar ik zal zoveel mogelijk zelf rijden.”

Ook Esteban Ocon, vanaf volgend jaar teamgenoot van Alonso was lovend over de veteraan. Vorige week liet de Fransman al weten dat als hij het voor het zeggen had bij Renault, hij voor Alonso zou kiezen. “Fernando is enorm verbonden met het merk. Als je naar zijn successen kijkt dan is het fantastisch. Maar we moeten nu met hem iets nieuws gaan opbouwen. Hij is erg gemotiveerd, ik heb gisteren even met ‘m geappt en hij heeft er erg veel zin in om terug te komen.”