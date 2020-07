Vettel geïnteresseerd in Red Bull en sprak met Renault

Vettel moet op zoek naar een nieuw zitje voor 2021 nadat Ferrari hem vriendelijk bedankte voor bewezen diensten en koos om het aflopende contract van de viervoudig wereldkampioen niet te verlengen.

Ferrari koos voor de jeugd met Carlos Sainz naast goudhaantje Charles Leclerc, terwijl Daniel Ricciardo op zijn beurt Sainz vervangt bij McLaren. Daardoor kwam er een plek vrij bij Renault en Sebastian Vettel was een van de kandidaten voor dat zitje. Vettel geeft toe dat er contact is geweest. "Ja, dat klopt", vertelde Vettel donderdag op de persconferentie van de FIA. "Het werd echter nooit echt concreet genoeg. Zoals je kon zien zijn zij een andere richting ingegaan. Dat verandert voor mij niet veel."

Vettel wordt ondertussen ook gelinkt aan een terugkeer naar Red Bull, het team waarmee hij doorbrak en zijn grootste successen boekte. Een terugkeer van de verloren zoon zou de uitdrukkelijke wens zijn van bezieler Dietrich Mateschitz, al zijn er veel elementen die een terugkeer naar Milton Keynes in de weg staan: de status van Max Verstappen in het team, de goede prestaties van Alexander Albon en de steun voor de Anglo-Thai vanuit de Thaise hoek binnen Red Bull.

Wat Vettel betreft zou Red Bull alvast wel een optie zijn, zo geeft hij eindelijk publiekelijk toe. "Het is geen geheim dat ik competitief ben. Ik heb veel bereikt in deze sport, maar wil nog meer bereiken en niet enkel meedoen. Of ik interesse heb in Red Bull? Zoals ik al zei ben ik competitief en hebben zij een winnende wagen, dus het antwoord is waarschijnlijk ja. Ik weet hoe sterk ze zijn van vroeger en dat zijn ze nu nog steeds. Het is een winnende wagen en dat is altijd interessant."

Mocht het toch niet lukken bij Red Bull, dan lijkt het weinig waarschijnlijk dat Vettel nog een competitief zitje vindt. En dan lijkt het des te waarschijnlijker dat de Duitser afscheid zal nemen van de Formule 1 na een loopbaan van 14 jaar. "Alles is een optie momenteel: doorgaan, een break nemen of stoppen", antwoordt Vettel op de vraag van Motorsport.com of een pensioen of sabbatjaar een optie is. "Het hangt van mijn beslissing af en ik heb geen druk om die de komende dagen al te maken. Ik wil er mijn tijd voor nemen."