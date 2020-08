Ricciardo hoopt dat puntloze race in Spanje 'uitzondering' is

Op Silverstone maakte Renault F1 Team over het algemeen een sterke indruk, met Daniel Ricciardo voorop. Hij pakte een knappe vierde positie in de Britse GP, waarna hij in de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix de vijfde tijd noteerde. In Spanje zat er echter niet meer in dan P11, terwijl teamgenoot Esteban Ocon met de dertiende positie ook buiten de punten eindigde. Beide coureurs kwamen slechts eenmaal naar de pits. “Ik hoop zeker dat dit weekend een beetje een uitzondering was voor ons”, zei Ricciardo. “Ik denk dat iedereen zo bekend is met dit circuit dat het heel uitdagend is om iets extra te vinden.”

Gezien de snelheid van Renault eerder dit seizoen denkt Ricciardo dat het bij een eenmalige tegenvaller blijft. “We zullen proberen ervan te leren. Spa en Monza zijn circuits waar we normaal best sterk zijn, daar zouden we het beter moeten doen en dan kunnen we deze race achter ons laten. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de auto beter is, en ik ben er nog steeds van overtuigd dat we ieder weekend in de punten kunnen eindigen. Als we in de kwalificatie een halve tiende extra hadden gehad, dan waren we vanuit de punten gestart en daar waarschijnlijk ook geëindigd. We moeten perfect zijn en dat geldt ook voor ons als coureurs. We kunnen geen fouten maken, want de strijd in de middenmoot is heel krap.”

Ricciardo gaf toe dat het hoe dan ook moeilijk zou worden om punten te scoren vanaf de twaalfde startpositie op een circuit waar inhalen heel lastig is. “De marges waren klein, we stonden zo dicht bij de top-tien”, zei Ricciardo. “Ik heb zeker het gevoel dat het voor ons hier lastiger was dan op Silverstone. Iedereen was competitiever en het is een circuit dat iedereen zo goed kent. Dat maakt het moeilijker om de extra tiende te vinden. Op Spa kan het beter zijn, je kan daar inhalen en iets meer plezier hebben dan hier. Dit is een van die circuits waar het frustrerend is. Je komt in de buurt van een andere auto en hebt iets meer snelheid, maar het is moeilijk en je verliest downforce en grip van de band. Ik zag een hap punten voor me, we liepen allemaal in op Vettel, maar dat gebeurde iets te laat.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper