Senna snelste coureur ooit volgens F1-studie, Verstappen vierde

Voor de vergelijking heeft F1 gebruik gemaakt van een nieuwe tool van AWS. De tool ‘Fastest Driver’ is volgens de sport “een unieke tool die kunstmatige intelligentie gebruikt om een objectieve, op data gebaseerde ranking te genereren van alle coureurs vanaf 1983 tot en met nu, door de verschillen tussen F1-auto’s uit de vergelijking te halen”. Met de tool worden alleen de tijden van teamgenoten tijdens kwalificatiesessies vergeleken. Door dit voor alle teamgenoten te doen, is het mogelijk om een volgens F1 betrouwbaar beeld op te bouwen van de snelheid van coureurs. Daarbij hoeft het ‘Fastest Driver’-algoritme dus geen rekening te houden met verschillen tussen teams.

Hiermee hebben data-analisten van F1 “voor het eerst op basis van data een objectieve, complexe ranking van de snelheid van coureurs in verschillende tijdperken gecreëerd”. Ayrton Senna is volgens dit ‘Fastest Driver’-algoritme de snelste coureur aller tijden. Over een kwalificatieronde zou de Braziliaan 0,114 seconden sneller zijn dan Michael Schumacher, terwijl Lewis Hamilton die op de derde plaats staat 0,275 seconden langzamer zou zijn. Max Verstappen staat op de vierde stek, gevolgd door Fernando Alonso, Nico Rosberg en Charles Leclerc op de zevende plek. Sebastian Vettel staat op 0,435 seconden op de tiende plaats, nog achter Heikki Kovalainen en Jarno Trulli. Vooral de aanwezigheid van twee laatstgenoemde namen is opmerkelijk te noemen.

“Dit is zo’n spannend project geweest om aan te werken, waarbij we de man uit de machine halen en kijken naar een weelde aan data van iedere coureur uit de gehele historie”, zegt F1 'director of broadcast and media' Dean Locke. “Met de hulp van AWS hebben we iets aan kunnen pakken dat al jarenlang gevraagd werd door coureurs: de pure snelheid over één vliegende ronde rangschikken en dat over verschillende tijdperken, ongeacht hoe goed hun auto is.” In de komende weken gaat de F1 meer data analyseren en worden er ook meer resultaten naar buiten gebracht.

Snelste F1-coureurs sinds 1983 volgens F1 en AWS: