Aankomend weekend is het F1-circus te gast op de legendarische Nürburgring. De Duitse omloop stond niet op de oorspronkelijke kalender, maar bood aan een race te kunnen huisvesten toen diverse circuits door de coronapandemie moesten afhaken. De Formule 1 reed in 2013 voor het laatst op de asfaltlint in de Eifel. Bovendien stond de race doorgaans in de zomermaanden gepland. Voor dit weekend worden lage temperaturen en een aanzienlijke kans op regen voorspeld. Dat kan voor de nodige chaos zorgen, verwacht Ricciardo.

“Het weerbericht meldt kou en regen. Heel anders dan de afgelopen races, waar het warm was”, aldus de coureur uit Perth. “Het wordt interessant om te zien hoe de wagen zich in dergelijke omstandigheden gedraagt. Gezien de tijd van het jaar kan het een behoorlijk onvoorspelbaar weekend worden dus het kan een gekke race worden. Laten we afwachten wat er gaat gebeuren.”

Het weer kan in deze periode van het jaar snel veranderen in de Eifel. Red Bull F1-teambaas Christian Horner verwacht eveneens heel wat hectische momenten: “Het wordt een uitdaging. Ik was er in mei en opende de gordijnen: er lag sneeuw! In het verleden heb ik ook al eens meegemaakt dat een race werd afgelast. Alles kan gebeuren. Het kan een schitterend herfstweekend worden met iedere dag zon. Je moet echter op alles voorbereid zijn en ook je winterjas inpakken, want ik denk dat je die nodig gaat hebben.”

De voornaamste uitdaging voor de teams is om de banden goed te laten werken. Met dergelijke temperaturen zal het lastig zijn om de hardere compounds te laten functioneren. Gezien de regenverwachting wordt het eveneens van belang om de inzet van de regenbanden goed te managen.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble