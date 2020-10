F1 wordt snel “beter dan ooit”, zegt ex-Renault F1-topman Bob Bell

Bell maakte zich al die jaren hard voor het inzetten van F1-technologie en techniek ten gunste van de maatschappij. In 2019 zette hij zijn ambities kracht bij met de oprichting van de stichting Grid4Good.org. Met gratis ondersteuning van F1-teams en engineers werkt hij aan oplossingen voor problemen buiten de racerij. Dit jaar was zijn organisatie nauw betrokken bij de reactie van de Formule 1 op COVID-19 door bij te dragen aan de snelle ontwikkeling van beademingsapparatuur voor zieke patiënten.

Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

In dit nieuwste interview uit de #ThinkingForward-reeks, waarin we in gesprek gaan met de leiders uit de sport en influencers, vertelt Bell over zijn missie met Grid4Good, legt hij uit waarom de F1 volgens hem aan de vooravond van een gouden tijdperk staat en kijkt hij vooruit naar het moment waarop de Formule 1 en Formule E kunnen samengaan.

Bob, vertel eens hoe het Grid4Good-initiatief tot stand is gekomen?

Een paar jaar geleden vierde ik mijn zestigste verjaardag. Ik heb mezelf altijd beloofd dat wanneer ik dat punt zou bereiken, ik zou stoppen met de racerij en wat anders zou gaan doen. Iets voor de maatschappij. Ik denk dat de autosport veel doet voor de gemeenschap, ik ben er trots op wat er allemaal gedaan wordt. Maar persoonlijk wilde ik wat directer betrokken zijn. Begin 2019 richtte ik met een aantal collega’s uit de F1 de stichting Grid4Good op, met het idee dat we op de achtergrond projecten voor de niet-commerciële sector konden oppakken en hen zouden koppelen aan partijen uit de racerij die voor geen of weinig geld oplossingen konden bieden. We hebben een aantal Britse goede doelen geholpen met hun PR en marketing via enkele F1 PR-agentschappen. Dat heeft hen niets gekost. En een F1-team heeft elektrische rolstoelen opnieuw ontworpen. Met de COVID-crisis van begin dit jaar sloegen de F1-teams de handen ineen om steun te bieden aan de overheid om bij te dragen aan enkele technische uitdagingen. Grid4Good maakte daar deel van uit middels het ‘Project Pitlane’-initiatief. Dit bewees het succes van ons concept op een wijze waarvan ik nooit had durven dromen.

Bob Bell, Renault Sport F1 Team Chief Technical Officer Photo by: INFINITI Performance Team

Je noemde Project Pitlane al, een geweldige reactie van de Formule 1-teams op de COVID-crisis. Wat voornamelijk zo indrukwekkend was, was niet de pure innovatie maar de reactiesnelheid. Normale medische processen om beademingsapparatuur te ontwikkelen duren lang maar de reactiesnelheid van de F1 was opvallend.

Absoluut, het is de snelheid waarmee gereageerd werd. In de F1 heerst een ‘wij kunnen dit’-instelling, iets dat je steeds minder ziet in de wereld. De wereld wordt steeds complexer, bureaucratischer, lastiger om in te handelen. En aangaande de hele COVID-situatie en de reactie daarop vanuit de autosportwereld: het was niet de techniek die belangrijk was, het was het feit dat we dat binnen dit tijdsbestek deden. Je geeft ons een uitdaging, wij vinden sneller dan ieder ander een oplossing met de middelen die we voor handen hebben.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Foto: Motorsport Images

Je bent er al lange tijd van overtuigd dat de overdracht van technologie en processen, vanuit de racerij naar de bredere maatschappij, ongelofelijk belangrijk is. Veel mensen realiseren zich niet dat veiligheidsgordels, schijfremmen en vervormbare crashstructuren – veel dingen die heel gewoon zijn in ons dagelijks leven – afkomstig zijn uit de racerij. Je moet verheugd zijn dat dat nu eindelijk erkend wordt.

Ja, ik ben op dat vlak enorm trots op de gehele industrie. Je noemde een aantal specifieke technologische vondsten die in algeheel belang zijn doorgevoerd in de maatschappij. Maar ik denk dat een van de dingen die nog nauwelijks gezien wordt het feit is dat de racerij – met name F1 – technieken en methodologieën voortbrengt. Voorbeeld: in F1 maken we ongelofelijk veel gebruik van ‘computational fluid dynamics’ [CFD] voor het ontwerpen van de aerodynamica van onze wagens. In de COVID-crisis gebruikten we CFD voor het analyseren van de beweging van aerosol-deeltjes van patiënten die in het ziekenhuis werden behandeld. Waar gaan de deeltjes heen als zij hoesten? Hoe lang duurt het om een ruimte te evacueren? Dat zijn serieus uitdagende problemen om te analyseren en dat kan enkel met CFD. Wij hebben de expertise om dat snel te doen, met betrouwbare antwoorden tot gevolg.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Foto: Motorsport Images

We zien een sterke verschuiving richting doelgerichte autosport. Het is een feit dat in alle sporten, maar zeker binnen onze sport, het niet meer voldoende is om enkel een entertainmentplatform te zijn. Zeker niet voor de millennials. Duurzaamheid, diversiteit en toegankelijkheid: de vraag naar dergelijke zaken neemt snel toe. En ook het onderwerp sociale gerechtigheid wordt steeds groter in de sport. Wat is jouw mening over deze gebeurtenissen?

Het is echt wel een ding, met name voor de grote organisaties die eigenaar zijn van Formule 1-teams: Corporate Social Responsibility. Deze organisaties moeten veel bekender worden met de sociale problemen in de wereld en dat doorfilteren naar hun raceteams. Dat wordt echt belangrijk, want de maatschappij verandert. De jongere generatie, de fans die we graag willen vastleggen en behouden, verlangen iets anders van ons dan hun voorgangers. Als we dat niet erkennen en daarop reageren, verliezen we hen. Ik denk dat de F1 onder de nieuwe leiding van Liberty, met Ross (Brawn) en Chase (Carey) er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de Formule 1 dat onder controle heeft. En het gaat niet alleen om milieugerelateerde kwesties, het gaat ook om dingen als STEM (Science Technology Engineering and Maths)-onderwerpen, diversiteit, gelijkheid en eerlijkheid.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vorig jaar heb ik een aantal jonge engineers van Mercedes ontmoet en dat waren behoorlijk veel vrouwen. En als je rondkijkt in de paddock, zijn aardig wat van de senior racestrategen bij F1-teams vrouwelijk. Heb je het gevoel dat het aantal vrouwen binnen de sport groeit en dat de gezichten van sleutelposities op de pitmuur over vijf tot tien jaar heel anders zullen zijn?

Oh, absoluut. En dat is een goede zaak. Maar naar mijn idee begint het probleem eerder in de maatschappij dan het punt waarop het de racerij bereikt. Volgens mij is er een probleem dat al op de eerste schooldag ontstaat. In de maatschappij is er een behoefte om een veel grotere sector enthousiast te maken om engineer of wetenschapper te worden. We moeten daar op alle niveaus aan werken, vanaf de basisschool. We moeten de wetenschap, gebieden die traditioneel gezien worden als het terrein van blanke mannen, veel aantrekkelijker maken. F1 en de autosport kunnen dat voor een gedeelte. Maar we moeten ook elders veranderingen zien.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Dit is een belangrijk jaar voor de F1 geweest, met het tekenen van het Concorde-verdrag, de komst van een budgetplafond en andere maatregelen om het veld dichter bij elkaar te brengen waarvan ik nooit had verwacht dat we die in de Formule 1 zouden zien. Het bracht stabiliteit in een lastige periode. Maar met al jouw ervaring en je kristallen bol, denk je dat de sport daarvan gaat profiteren en we in de toekomst de beste versie van de F1 gaan zien?

Absoluut. F1 is altijd goed. Met wat we nu hebben en hoe het gaat evolueren wordt het beter dan ooit. De richting die het is ingeslagen, met serieuze pogingen om kosten te besparen, is absoluut cruciaal. Je kunt de budgetten die gepaard gaan met racen in de F1 niet verantwoorden naar de rest van de maatschappij, het is niet duurzaam. En we moeten het veld dichter bij elkaar brengen, dat gebeurt niet uit zichzelf. Dat gebeurt enkel met sterk leiderschap en daar is nu sprake van met Liberty en de FIA. Ik denk niet dat het sportieve spektakel op enige wijze vermindert. Er zullen nog steeds grote kampioenen zijn, geweldige coureurs. En Formule 1 is niet alleen wat er op de baan gebeurt: er komt vanuit fans en het publiek steeds meer interesse voor wat er daarnaast speelt. Het succes van de Netflix-serie Drive to Survive, de toename van social media: mensen willen veel meer dan enkel een race op zondagmiddag. Om duurzaam te zijn moet de Formule 1 veranderen en tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van een potentiele fanschare. Anders verwelkt het. En waar ligt de toekomst van de sport op technisch vlak? We hebben een uitdaging voor de boeg: Formule 1 is in essentie een hybride formule die momenteel gedomineerd wordt door de technologie van een interne verbrandingsmotor. Daarnaast hebben we de Formule E, een volledig elektrische klasse. Die tweedeling moet op een zeker moment verdwijnen. Ik ben zeer optimistisch over de Formule 1. Ik denk dat de sport in een goede vorm verkeert en de vooruitzichten zijn goed.

Wat we nu zien is dat de budgetten voor Formule 1 en Formule E dichter bij elkaar komen. Zoals je al zei zullen de klassen, op een zeker moment in de toekomst, moeten samengaan. De Formule E heeft echter een exclusieve langetermijnlicentie voor elektrische formulewagens. Als we vijftien tot twintig jaar verder zijn in de tijd en ons proberen voor te stellen hoe de racerij er dan uitziet, verwacht je dan elektrische of waterstof aangedreven prototype-bolides als voornaamste formulewagenkampioenschap en op Le Mans? En hoe zien klantenraces en entertainmentklassen gebaseerd op productiewagens zoals NASCAR en toerwagens eruit? Hoe ziet het spectrum eruit?

Ik denk dat de top van de markt uiteindelijk CO2-neutraal zal worden. De Formule 1 en Formule E lossen hun verschillen op en eindigen als één kampioenschap, hoe dat er ook uit moge zien. Hetzelfde geldt voor Le Mans: deze formules gaan allemaal richting elektrisch of waterstof, of wat er ook op ons pad komt. Ik denk dat er in de harten en gedachten van mensen nog altijd plaats zal zijn voor autosport die teruggrijpt op een eerder tijdperk. Er zijn veel elementen van de racerij, met name op lager niveau, die de historie bewaken. Wat betreft het grotere geheel zal er in alle klassen richting de top aan duurzaamheid gedaan worden. Waar F1 en grote kampioenschappen een verschil maken is het heft in handen nemen, technologieën laten zien die wereldwijd inzetbaar zijn. En zo een voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld.