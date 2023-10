Het begeleiden en coachen van coureurs is voor Mika Hakkinen niets nieuws. De Fin speelde een significante rol in de ontwikkeling van voormalig Mercedes F1-racewinnaar en huidig Alfa Romeo Sauber-coureur Valtteri Bottas. In het huidige Formule 1-veld vervult Mark Webber een vergelijkbare rol met Oscar Piastri. De jonge rookie is in de tweede seizoenshelft definitief doorgebroken met podiumplaatsen en de sprintzege in Qatar. Met een ervaren F1-racewinnaar aan je zijde kan een jonge coureur zich tijdens een raceweekend concentreren op de essentie, leren hoe hij of zij zich kan profileren binnen een team en de communicatie kan optimaliseren. En het kan een waardevolle zakelijke impuls zijn om in contact te komen met sponsors.

Kush Maini deed in de eerste helft van het F2-seizoen namens Campos Racing mee in de top-vier, maar zijn resultaten werden in de tweede helft minder. Met de hulp van de managementtechnieken en processen van Hakkinen, is Maini ervan overtuigd in 2024 weer vooraan mee te kunnen doen. "Ik denk dat vanaf volgend jaar mijn aanpak en die van mijn team veel gestructureerder zal zijn dankzij Mika", zegt Maini. "Je hebt een trainer die op het circuit voor je voeding zorgt, een mind coach die zorgt voor alles wat je meemaakt tijdens een raceweekend. De manier waarop Mika te werk gaat, is dat je alles terugbrengt tot het punt waarop de coureur maar één taak heeft.”

De 23-jarige Kush uit Bangalore is de jongere broer van Arjun Maini, die twee seizoenen actief was in F2 en kortstondig ontwikkelingscoureur bij het Haas F1 Team was. De jongere Maini eindigde in 2020 als tweede in het Brits F3-kampioenschap, een klasse die Hakkinen in 1990 op zijn naam schreef. "Ik heb Mika van jongs af aan gevolgd. En ik weet alles wat hij heeft bereikt in deze sport", zegt Maini. "Dus alleen al het feit dat hij gelooft dat ik de Formule 1 kan bereiken, laat zien dat we de afgelopen vijftien jaar iets goed hebben gedaan. Het is een enorm wapen dat je in je arsenaal hebt als je Mika Hakkinen achter je hebt staan!”

Kush Maini, Campos Racing, op het podium. Foto: Lionel Ng / Motorsport Images

"Ik heb veel ervaring opgedaan door met Valtteri Bottas te werken en hem te zien ontwikkelen en groeien als coureur", zegt Hakkinen. “Ik heb Kush recentelijk gevolgd, zijn capaciteiten en talent voor autorijden leren begrijpen. Het is een interessante reis om samen een nog professionelere coureur te worden. F1 is ons doel, zonder de huidige situatie (in F2) uit het oog te verliezen.” Hakkinen zal geen coureurscoach zijn die Maini zaken als bochtentechnieken bijbrengt, "Ik denk niet dat ik daar mijn neus in hoef te steken". Maar hij zal wel zijn jarenlange ervaring als topcoureur inbrengen; omgaan met tijd, communiceren met een team en bovenal zal Hakkinen doen wat voormalig McLaren-baas Ron Dennis voor hem deed, namelijk ervoor zorgen dat alles om hem heen in zijn leven geregeld is zodat hij zich alleen maar hoeft te concentreren op één taak en dat is rijden en winnen. De dagelijkse begeleiding van Maini is in handen van Guillaume le Goff, die ook verantwoordelijk is voor Alpine F1-coureur Pierre Gasly.

Hakkinen omschrijft zijn rol als het inzetten van de "communicatiemiddelen en het netwerk dat ik heb. Deze middelen zijn erg krachtig wanneer je een jonge getalenteerde coureur helpt. Ik ben een ambassadeur voor de Formule 1 en maak deel uit van F1 sinds 1991. Het is een voordeel dat ik het vermogen heb om deze jonge coureur op het juiste moment naar de juiste plaatsen te brengen. India is natuurlijk een enorm machtig land. Ik maak er deel van uit om een jonge coureur uit India naar de Formule 1 te brengen, om deze megabedrijven mee te nemen, om te leren begrijpen welke mogelijkheden de Formule 1 hen kan bieden. En andersom natuurlijk, wat de Formule 1 kan hebben aan India. Ik zie alleen maar mooie succesverhalen.”

"India wordt heel machtig. En ik wil dat alle Indiërs Kush Maini kennen, ik wil dat iedereen in India hem aanmoedigt. Ik wil dat ze voelen dat hij een winnaar in de Formule 1 wordt. Natuurlijk vereist het heel hard werken en veel opofferingen. Door mijn ervaring in deze autosportwereld begrijp ik (het belang van) timing, in het juiste team zitten, de juiste partners hebben, met de juiste mensen werken. Dat is cruciaal", benadrukt de Fin.

Hakkinen zegt dat andere aankondigingen over Maini's volgende stappen binnenkort zullen volgen. Hoewel dit F2-seizoen nog niet voorbij is, is Maini zich al aan het voorbereiden op volgend jaar: "Nu ik Mika achter me heb, mijn hele team is samengesteld en ik niet hoef te stressen over racen, denk ik dat het een hele spannende tijd voor mezelf is en ik heb zeker het gevoel dat ik nog lang niet heb laten zien waartoe ik in staat ben in de auto," zegt hij. "Ik ben erg enthousiast om dat volgend jaar hopelijk te laten zien."