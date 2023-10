Wie zijn de nieuwe F1-fans en hoe zorgt de sport ervoor dat ze blijven?

Iedereen die vandaag de dag een Formule 1-race bezoekt, zal merken dat het profiel van de fans drastisch is veranderd sinds Liberty Media de macht heeft overgenomen. Ze zijn een stuk jonger en er zijn veel meer vrouwelijke fans dan vijf jaar geleden. Onderzoek en kijkcijfers bevestigen dat; de gemiddelde leeftijd van een F1-fan is 32 jaar, jonger dan sportwedstrijden als de NFL en NBA. De Netflix-serie Drive to Survive wordt alom toegeschreven aan deze transformatie, maar is dat wel het hele verhaal? Hoe moet F1 haar jonge vrouwelijke fans aanspreken? En zijn deze nieuwe fans er voor de lange termijn, of is er een risico dat ze zullen weglopen?

Voor een evenement in het Soho House in Austin brachten we vier Formule 1-bekendheden samen om hierover te debatteren. Voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer, F1-omroeper en gezicht van Drive to Survive Will Buxton en vrouwelijke contentmakers Toni Cowan-Brown en Cristina Mace.

Szafnauer schetste eerst de bouwstenen van de Liberty-revolutie die ons heeft gebracht waar we nu zijn: "Ten eerste heeft het echt heel erg geholpen om de sport en de achtergrondverhalen naar Netflix te brengen. De sport is altijd hetzelfde geweest, maar onder het Bernie-tijdperk was het een goed bewaard geheim. Netflix heeft de sport en waar het over gaat aan iedereen laten zien. Ik denk dat het andere wat Liberty deed, wat een geniale zet was, was het introduceren van de kostenlimiet, zodat de rijkste teams niet zo'n groot voordeel hadden. En wij kunnen concurreren. Dat heeft echt geholpen en zal ook in de toekomst helpen. In 2026 komt er ook een limiet voor de kosten van de aandrijflijnen, wat zou moeten helpen om het veld dichter bij elkaar te brengen. En het derde punt is dat de verdeling van het geld wat gelijkmatiger is."

Foto door: Carl Bingham / Aston Martin Lando Norris van McLaren geeft handtekeningen aan fans.

Wat Drive to Survive betreft, legt Buxton uit dat het fenomeen is ontstaan door een reeks toevalligheden: "Ik ging naar school en niemand van mijn vrienden hield van F1. En nu is het cool. Het is cool om van F1 te houden, mensen praten erover. Het is geen niche meer. Ik denk dat de sleutel tot Drive to Survive een perfect storm van fouten was die ertoe leidde dat het zo briljant werd. De eerste was het eerste jaar dat Mercedes en Ferrari er niets mee te maken wilden hebben. Dus moesten de producenten op zoek naar andere verhalen. Ze vonden Guenther Steiner, Daniel Ricciardo, Otmar en al deze geweldige mensen die niet vochten voor het wereldkampioenschap, maar wel unieke, fascinerende verhalen hadden. Toen kwam COVID-19 en iedereen zat thuis Netflix te kijken en er waren twee seizoenen om naar te kijken. Vervolgens kregen Liberty en de FIA het op de een of andere manier voor elkaar om het kampioenschap in juli (2020) van start te laten gaan. Het was dus de eerste internationale sport die zichzelf aan de praat kreeg."

Toni Cowan-Brown stelt dat Drive to Survive belangrijk was, maar dat het slechts de vonk was voor de F1-explosie van populariteit, niet de brandstof. "De keerzijde was dat we in 2019 een seizoen één van Drive to Survive hadden dat nauwelijks werd bekeken. Toen kwam de pandemie (in maart 2020), we hadden allemaal een gebrek aan live sportevenementen, zaten thuis en snakten naar goede content en we ontdekten het en we keken seizoen één en twee. Maar toen kwamen de content creators en de creator economy bloeide op, voor een groot deel dankzij de pandemie, en toen kwam Tik Tok."

"Ik ging voor het eerst naar een race in het Schumacher-tijdperk met mijn vader. Ik raakte vaak verliefd op de sport, maar ook weer niet, vooral omdat ik nooit het gevoel had dat deze sport op mij was afgestemd. Er werd niet met me gecommuniceerd op de manier die ik wilde. En toen kwam de creatieve economie, die de drempel om mee te doen verlaagde. Iedereen kan een telefoon pakken en content maken voor zijn eigen community op de manier die hij wil. Het ongelofelijke aan jonge vrouwen, wat Taylor Swift heel duidelijk heeft beschreven, is dat ze zichzelf organiseren, dat ze mond-tot-mondreclame creëren, dat ze van de daken schreeuwen. Maar nog belangrijker, ze creëren relevantie. En ze zijn een enorme economische macht. En toch worden ze nog steeds genegeerd, in diskrediet gebracht en niet gerespecteerd. Ik vind dat absoluut fascinerend. De F1-sport mag zich gelukkig prijzen met hen, want zij zijn degenen die al die relevantie creëren; zij kopen jullie kaartjes, zij bezoeken jullie GP's, zij kopen merch, zij kijken, zij kopen F1 TV, zij brengen hun vrienden mee. Hoe kunnen we die groep, die demografie, niet respecteren?"

Cristina Mace, een snelgroeiende influencer die op TikTok post als Cristina.fastcars, legde uit wat zij interessant vindt aan F1 en probeert over te brengen op haar fans. "Het is nieuwsgierigheid. Dit is een sport waarin je voortdurend bijleert, de auto's veranderen voortdurend en we veranderen de reglementen om de paar jaar. Er is dus altijd wel iets nieuws te leren. Er zijn altijd mensen die vragen stellen en willen dat je ze beantwoordt. En dus moet je steeds verder zoeken. En het zijn die kleine details die de Formule 1 echt uniek maken. Want ja, we ontwerpen een auto. Ja, de coureurs moeten een algemeen begrip van natuurkunde hebben en goede feedback kunnen geven. En je raakt niet alleen gefascineerd door de coureurs, maar ook door alle mensen die in F1 zitten en hoe slim ze zijn, hoe ze al die problemen aanpakken en over de hele wereld reizen. Het is echt boeiend om over hun verhalen te horen; waar ze naartoe gaan, waar ze begonnen zijn. En ik denk dat dat de sleutel is; het gaat om de verhalen."

"Ik heb een master in de wetenschappen", vervolgt ze. "En ik heb ook een diploma podiumkunsten. Dus ik weet hoe ik goede verhalen moet vertellen en ik weet hoe ik het wetenschappelijke aspect ervan moet vertellen. En dat betekent dat ik tijd besteed aan het volgen van de wetenschap en in staat ben om het correct uit te leggen aan mensen die gewoon in de war zijn, terwijl ik het tegelijkertijd goed genoeg cureer zodat mensen niet overweldigd raken. Want dat is het belangrijkste bij ingenieurs en iedereen die verstand heeft van natuurkunde en scheikunde: ze verzanden echt in hun specifieke woordenschat. Het doel van mijn contentcreatie is dat ik mezelf een beetje zie als een curator van 'waar zullen mensen het meest nieuwsgierig naar zijn dat vandaag op Twitter verscheen?'"

Als we dieper ingaan op de vraag wat contentmakers zoals Cristina produceren dat dit enorme vrouwelijke publiek aantrekt, identificeert ze het als een gemeenschapsding. "Wij, als meiden, als vrouwen, houden ervan om dingen samen te doen en er samen van te genieten. En het is een stuk minder ontmoedigend om de wereld in te gaan als we het als groep doen. En dus voel je je gewoon minder geïsoleerd. En we genieten ook anders van dingen. We maken de vriendschapsarmbandjes, we praten over grapjes en we denken na over bepaalde liedjes die passen bij de persoonlijkheid van de coureurs. Er zijn allemaal heel specifieke meisjescultuurdingen. En als je er samen van geniet, is dat waar het echt om gaat. In het geval van Formule 1 kijken we allemaal naar hetzelfde programma; je vriendin raadt je iets aan en uiteindelijk moet je er natuurlijk met haar naar kijken omdat ze erdoor geobsedeerd is. Het is een van die dingen waarbij we gewoon samenwerken en samen van dingen genieten. En zolang je ervoor zorgt dat er een goede veilige ruimte voor ons is om er samen van te genieten, nemen we het gewoon over."

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Fans wachten op de komst van de coureurs Fans wachten op de komst van de coureurs.

Hoewel dit er allemaal ongelooflijk rooskleurig uitziet voor de Formule 1, introduceerde Cowan-Brown een waarschuwende noot. "Ik denk dat we ons in een moment bevinden, we zitten in deze bubbel. En ik denk dat het nog maar het begin is, maar ik denk ook dat we een afvlakking gaan zien en zelfs risico lopen op een terugval in de sport, om een veelheid aan redenen, maar vooral dat we als sport te veel nadruk hebben gelegd op de hype en we moeten uitzoeken wat de trechter is om de fans die er enthousiast over zijn te laten blijven en langer te laten blijven. F1 heeft een wereldwijd, meer vrouwelijk en jonger publiek; 32 jaar is de gemiddelde leeftijd, de NFL is 50. En ik denk dat de NBA 42 is. We hebben zo'n levendig en jong publiek. En ik denk niet dat we op dat publiek inspelen. En ik kom terug op het idee van het jonge vrouwelijke fandom. Maar ik denk dat de waarheid is dat we onszelf schouderklopjes geven omdat we een nieuwe kern van mensen binnenhalen, maar we richten ons niet op dat publiek."

Buxton had het laatste woord: "Het interessepeil, de kijkcijfers die nu hier in Amerika bestaan, daar konden we 10 jaar geleden, 20 jaar geleden toen we de sport uitzonden, alleen maar van dromen," zegt Buxton. "Het heeft een moeilijke periode doorgemaakt. Maar ik ben het ermee eens dat als je iets hypt en verkoopt op basis van een droom, je die droom ook moet waarmaken. En ik denk dat de manier waarop de sport hier in de Verenigde Staten wordt aangeboden, rijp is voor verandering als we willen dat het marktaandeel niet slechts een plateau bereikt, maar toeneemt, want F1 zou moeten concurreren met NASCAR, met NFL, met basketbal. Dat is het doel."