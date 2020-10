Verstappen over vertrek Honda: "Verandert niets aan focus"

Honda trekt eind 2021 na zeven seizoenen de stekker uit het Formule 1-project. Vrijdag kondigde het bedrijf aan dat de focus verlegd wordt naar het halen van doelstellingen met betrekking tot elektrificatie en het klimaatneutraal worden, en daarvoor zijn de kennis en mankracht van de F1-afdeling nodig. Red Bull Racing en AlphaTauri moeten hierdoor op zoek naar een nieuwe motorleverancier, maar hebben daar nog relatief veel tijd voor doordat Honda het besluit in een redelijk vroeg stadium bekendmaakte. Nog voor het eind van het jaar wil Red Bull de knoop doorhakken over de nieuwe motorleverancier.

Dat neemt echter niet weg dat Max Verstappen het ‘jammer’ vindt dat Honda de Formule 1 verlaat. “Vooral omdat we zo’n goede relatie hadden en we echt de toewijding van de mensen die betrokken waren bij het project zagen. Dat is altijd heel belangrijk voor mij geweest”, zei de Nederlander in een voorbeschouwing op de GP van de Eifel. Op de korte termijn verandert er echter niets voor hem: “Wat betreft het heden en waar onze focus op ligt, daar is niets aan veranderd. We hebben de rest van dit seizoen én volgend seizoen om ons samen op te focussen en we proberen nog steeds iedere race op het podium te eindigen, dat is voor ons een goede doelstelling. We moeten ervoor zorgen dat we iedere keer maximaliseren met de resultaten.”

Ook teamgenoot Alexander Albon baalt ervan dat Honda eind 2021 uit de Formule 1 stapt. “Het is treurig dat Honda de sport verlaat, want ik heb ervan genoten om met ze samen te werken. Het is een stel geweldige mensen. Van mijn kant verandert het niets voor aanvang van het raceweekend. Als coureur ben je gefocust op de taak die je te doen hebt en we willen ervoor zorgen dat we onze samenwerking met Honda zo sterk mogelijk beëindigen.”

Verstappen terug op de Nürburgring

Terug naar Verstappen, die komend weekend - zoals het gros van het deelnemersveld - voor het eerst met een Formule 1-auto in actie komt op de Nürburgring. “Ik heb sinds de Formule 3 niet op de Nürburgring gereden, dus ik kijk ernaar uit om er terug te keren en te zien wat een F1-auto daar kan doen”, vertelde Verstappen. “Het is een heel technisch circuit en daar hou ik van. Het weer lijkt veel kouder te worden dan bij de races die we tot nu toe gehad hebben, en misschien is er ook wat regen. Hopelijk maakt dat het raceweekend nog interessanter.” Voor Verstappen is de Nürburgring dus nog onbekend terrein in de Formule 1, maar daar zit hij niet mee. “Het is spannend om naar het onbekende te gaan, net zoals op Mugello.”