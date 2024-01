Agag sluit grote nieuwe deal: Saudi’s zetten groots in op elektrische racerij

De PIF noemt dit programma "Electric 360", omdat het drie elektrische racekampioenschappen omvat.

Er zijn geen bedragen bekendgemaakt voor de deal, maar bronnen zeggen dat het om een meerjarig miljoenencontract gaat. Naast de prominente PIF-branding zullen er ook activiteiten plaatsvinden tijdens alle evenementen van de drie kampioenschappen. Die activiteiten zijn grotendeels gericht op educatie, zowel gericht op Saudi-Arabië als op het publiek in de landen die elke raceklasse aandoet. Er komt een programma van thought leadership-evenementen over duurzame mobiliteit, STEM-initiatieven wereldwijd en maatschappelijke stageprogramma's.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com zei Agag dat, hoewel de Formule E al sinds 2018 in Saudi-Arabië racet, het idee voor de sponsordeal met de Electric 360 pas in het voorbije half jaar tot stand kwam.

"Het is enorm belangrijk voor ons", zei Agag. "Het geeft veel stabiliteit en steun, vooral aan de twee kleinere projecten, want de Formule E is al heel sterk. Maar een grote, ondersteunende partner als deze maakt Extreme E en E1 een stuk levensvatbaarder, een stuk zekerder voor de toekomst. En we hebben het niet met één kampioenschap gedaan, maar nu met drie. En ik hoop dat dit soort "360"-partnerships niet de laatste is die we doen. Voor partners is dit echt een geweldig idee om elektrische racerij over het hele spectrum te ondersteunen."

Saudi-Arabië heeft de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen gezet in de sport, als onderdeel van het Vision 2030-project om niet meer afhankelijk te zijn van olie, dat goed is voor 40 procent van het BBP van het land. Het is na de VS de grootste olieproducent. Het land heeft wedstrijden van de meeste grote internationale raceklassen binnengesleept, evenals wereldtitelgevechten in het boksen en topvoetballers naar Saudische teams gehaald. Ze hebben ook geïnvesteerd in sporten buiten Saudi-Arabië, met name golf met het LIV-project en Newcastle United in de Premier League.

Agag is van mening dat hun motieven voor deze agressieve stap in de sport niet volledig worden begrepen door critici buiten het koninkrijk, die geloven dat het motief is om het internationale imago van het land te verbeteren. "Ik zou hun ambitie in de sport definiëren met twee woorden," zei Agag. "Het is heel ambitieus, maar ook heel rationeel. Dus volgens een rationeel groeischema willen ze in verschillende sporten actief zijn. Ze willen ook sporten die iets opleveren voor de Saudi's. De kroonprins zei een paar maanden geleden in een interview op Fox dat sport al 1 procent heeft toegevoegd aan het BBP van het land, en ze denken dat het nog eens 1,5 procent aan het BBP zal toevoegen."

"Ik denk dat mensen het mis hebben als ze zeggen dat ze al deze sportinvesteringen doen om hun imago te verbeteren of wat dan ook. Ze willen de beste shows organiseren voor hun eigen mensen. Ze willen de strijd naar Saudi-Arabië brengen, de autoraces, ze willen voetbal naar Saudi-Arabië brengen om hun eigen publiek het beste entertainment en de beste sport te bieden, zodat ze het in hun eigen land kunnen gaan bekijken. Ik denk dat het een geweldige manier is om vooruitgang te brengen in een land dat experimenteert met een grote verandering."

Het Saudische BBP bedraagt momenteel 1 biljoen dollar, dus als sport 2,5 procent van dat cijfer zou bijdragen, zou dat neerkomen op 25 miljard dollar; ruwweg hetzelfde percentage van het BBP dat sport bijdraagt in Frankrijk en de bredere Europese Unie. Een andere belangrijke drijfveer achter de investeringen in sport is dat het land 36 miljoen inwoners heeft, waarvan 63 procent jonger is dan 30 jaar.

Mohamed Al Sayyad, PIF Head of Corporate Brand, zei: "Bij PIF geloven we in de kracht van partnerships en investeren we in innovatieve samenwerkingen als onderdeel van onze focus op 'Investing in Better.' Deze samenwerkingen zullen de levenskwaliteit van mensen verbeteren, kansen bieden voor de gemeenschappen die we bedienen en ons helpen ons werk als katalysator voor transformatie voort te zetten. Samen met deze kampioenschapsreeksen zal Electric 360 de elektrische sport herdefiniëren en de groei ervan versnellen, door tastbare impact te leveren in lijn met onze bredere bedrijfsstrategie terwijl PIF nieuwe groene technologische innovatie stimuleert die de hoeksteen zal vormen van de toekomstige elektrische mobiliteit."