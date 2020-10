Horner: "Geen motorenclausule in contract Max Verstappen"

De Nederlander tekende begin dit jaar een nieuw contract dat hem tot eind 2023 aan het team uit Milton Keynes bindt. Al langer wordt erop gespeculeerd dat er een clausule in die verbintenis is opgenomen waarin staat dat Verstappen bij ondermaatse prestaties zou mogen vertrekken. Die geruchten werden onlangs bekrachtigd door Helmut Marko, die na de zeperd in Mugello waarschuwde: “Max heeft eigenlijk een vast contract voor 2021. Maar we zijn ons terdege bewust dat we hem ook een competitieve motor moeten geven.” Daarmee leek de Oostenrijker te doelen op een mogelijke ontsnappingsclausule voor Verstappen na het seizoen 2021.

Maar volgens Horner klopt daar niets van, zo zei de teambaas op ServusTV. “De contracten tussen de coureur en het team zijn uiteraard privé. Maar er is absoluut geen sprake van een motorgerelateerde clausule in de verbintenis van Max. Hij is competitief, voelt zich goed bij het team en gelooft heilig in het programma van Honda dat de motor van 2022 naar 2021 heeft gehaald. Dat is bemoedigend.”

Ook voor de toekomst is Verstappen zeer optimistisch over de vorderingen die Red Bull, zo vervolgt Horner. “Hij verheugt zich daar op en tot 2022 hebben we nog een lange weg te gaan.”

F1-journalisten Erwin Jaeggi, Mark Bremer, Ronald Vording en Mike Mulder spraken in de GPUpdate.net Podcast uitgebreid over wat de Honda-exit betekent voor de toekomst van Max Verstappen en waar Red Bull een nieuwe krachtbron vandaan haalt.