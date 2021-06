Ricciardo: Motorprobleempje GP Stiermarken werkte ontmoedigend

Na een matige kwalificatie moest Daniel Ricciardo vanaf de dertiende startpositie beginnen aan de eerste van twee Formule 1-races op de Red Bull Ring. Met een uitstekende start bracht hij zichzelf op de negende positie, waarna hij een goede kans leek te maken op punten. Tot de Mercedes-motor in de zevende ronde tegenstribbelde. Er werd een oplossing gevonden door een aantal schakelaren om te zetten en hem op het hart te drukken uit de slipstream van andere auto’s te blijven. Maar het kwaad was al geschied: Ricciardo was inmiddels teruggevallen tot buiten de punten. Uiteindelijk bleek de dertiende plek het maximaal haalbare.

“Het was ontmoedigend, want ik had echt een geweldige start en zat met de mediums op de voorkeursstrategie. Ik had het gevoel dat de auto’s voor mij het moeilijk zouden krijgen op de soft. We zaten in een heel goede positie”, antwoordde Ricciardo op een vraag van Motorsport.com. “En toen verloor ik vermogen. Dat voelde ik bij het uitkomen van de eerste bocht. Ik heb wat schakelaars verplaatst en daarmee konden we het herstellen, volgens mij in bocht 7 of bocht 8. Maar iedereen die ik in de eerste ronde had gepasseerd, was weer voorbij gegaan aan mij. Daarna zit je in een trein en dat is het dan, je middag zit erop. We lagen voor Sainz en reden op dezelfde strategie, en hij is zesde geworden. Dat had ik kunnen zijn. Ik denk dat we als team vijfde en zesde hadden kunnen worden.”

Het probleem met de power unit was kortstondig en dat zorgt voor nog meer pijn bij Ricciardo, die in de kwalificatie al kampte met een onverklaarbaar verlies aan snelheid. “Daarna was het in orde. In zekere zin is het daardoor nog vervelender. Als je zo ver terugvalt, denk je soms ‘laten we een eind maken aan dit lijden’. We hadden nog een lange race te gaan, maar eenmaal in die trein heeft iedereen DRS en vrije lucht is zo belangrijk op dit circuit. Het was gewoon zo statisch. Ik denk dat voor iedereen de snelheid in vuile lucht ongeveer hetzelfde was, dus vervolgens konden we niets meer doen. De race veranderde alsof een schakelaar werd omgezet.”

Toch met vertrouwen naar tweede Oostenrijkse race

Was het allemaal kommer en kwel voor Ricciardo tijdens de GP van Stiermarken? Nee, zo liet de McLaren-coureur na de race doorschemeren. Er kwamen tijdens de race namelijk enkele antwoorden naar boven over het gebrek aan snelheid in de kwalificatie. “We hebben zeker duidelijkheid gekregen over sommige zaken waar we tekort kwamen. We hebben het voor 50 procent opgelost. Maar er is nog meer dat we moeten begrijpen. Ik denk echter ook dat er wat te halen valt uit de afstelling. Laten we zeggen dat ik optimistisch ben dat het volgend weekend in orde is.”