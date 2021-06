Ricciardo vindt gebrek aan snelheid in kwalificatie een mysterie

Na een veelbelovende race in Frankrijk begon Daniel Ricciardo goed aan het eerste raceweekend op de Red Bull Ring. In de tweede vrije training liet hij een mooie tweede tijd noteren, maar op zaterdag kon hij die lijn niet voortzetten. Een magere derde training werd gevolgd door een povere kwalificatie, waarin P13 zijn deel werd. In het tweede kwalificatiedeel gaf Ricciardo een halve seconde toe op teamgenoot Lando Norris. Daar had hij via de boordradio geen antwoord op en ook na afloop van de kwalificatie tastte de Australiër in het duister over het hoe en wat.

“Ik weet het niet. Het is een beetje een mysterie wat er vandaag gebeurde”, vertelde Ricciardo. “We waren vrijdag duidelijk snel, hoewel ik weet dat het slechts een training was en ik ook niet verwachtte dat ik zou strijden om pole-position. Maar we voelden ons redelijk op ons gemak. Nu waren we ineens een seconde langzamer. De kwalificatie was vervolgens een product van de ochtend, we hadden gewoon niet de snelheid. Waarom? Dat weet ik niet zeker. Maar het was absoluut een frustrerende dag, dus we gaan proberen het hoe en wat te begrijpen. Het is niet dat er hier of daar veel tijd te winnen was, maar overal een klein beetje. Je probeert je dan iets te verbeteren, maar ik had het gevoel dat ik hoe dan ook niet meer uit de auto kon halen.”

Geen verandering aan afstelling

Ricciardo benadrukt dat de matige zaterdag niet te wijten is aan grote veranderingen aan de afstelling. “We hebben de auto ietwat gefinetuned, maar we hebben niets vreemds gedaan dat kan verklaren waarom ik zo’n achterstand heb. Je doet natuurlijk aanpassingen om de auto sneller te maken, dus dit hadden we absoluut niet verwacht.” In de kwalificatie had de McLaren-coureur bovendien het gevoel dat hij zich steeds moeilijker aan de track limits kon houden, zonder dat hij echt meer snelheid vond. Ricciardo is echter van plan om de kwalificatie van zich af te schudden en verlegt de focus naar de race.

“Het positieve van uitschakeling in Q2 is dat je vrije bandenkeuze hebt. Daarmee gaan we dus proberen een beetje te spelen. Dit soort dingen die van de ene op de andere dag gebeuren zijn een beetje verwarrend, want er is ook niet veel veranderd qua weer of temperatuur. Maar ik gok dat alles op dit moment heel gevoelig is”, vertelde hij. Tegelijkertijd is hij blij dat er volgende week nog een keer geracet wordt op de Red Bull Ring, zodat hij kan proberen zijn vorm te hervinden. “Na Le Castellet was ik redelijk blij met de progressie. Vrijdag dacht ik ook ‘dit is fijn’, het begint allemaal samen te komen. En dan krijg je een dag als zaterdag, waarbij je enorm verbaasd wordt. Ik weet echt niet hoe het is gebeurd. Daarom ben ik natuurlijk niet blij, maar ik kies ervoor om het een beetje weg te lachen. Hopelijk vinden we de reden.”

