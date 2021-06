Doornbos: Niks mis met 'waanzinnige’ burnout Verstappen

FIA-wedstrijdleider Michael Masi was niet gecharmeerd van de actie van Max Verstappen en kwam meteen op de radio om zijn ongenoegen te laten blijken. “Het was geen ideale situatie en ik nam direct contact op met het team om ze dat te vertellen”, vertelde de Australiër na afloop van de Grand Prix van Stiermarken. Het bleef ditmaal bij een tik op de vingers, maar dat kan een volgende keer anders zijn. “Dit is iets wat in de toekomst niet getolereerd zal worden”, aldus Masi.

Volgens Roberts Doornbos gebeurde er echter niets onoorbaars. “Hij had de finishvlag gepakt en remde even af naar de mannen om ze te bedanken. Vervolgens gaf hij een waanzinnige burnout”, zei de voormalig Formule 1-coureur in een video voor Ziggo Sport. “Er waren wat vragen of dat wel of niet mag. In de juniorklassen hebben we wel eens gekke dingen zien gebeuren, maar in mijn optiek was hier niets mis mee, want hij deed het aan de rechterkant van de baan.”

In 2015 ging het goed mis aan het einde van een Formule Renault 3.5-race op de Red Bull Ring. Roberto Merhi ging na het nemen van de finishvlag in de ankers, waar Nicholas Latifi, die vlak achter hem reed, totaal geen rekening mee had gehouden. De Canadees klapte vol achterop de Spanjaard en sloeg over de kop, met een enorme ravage op het rechte stuk tot gevolg. Merhi werd gediskwalificeerd en voor twee evenementen geschorst. Het zou het laatste optreden van Merhi zijn in de World Series by Renault.