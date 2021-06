Honda verwacht moeizamer tweede F1-weekend in Oostenrijk

Mercedes kreeg er na Monaco, Azerbeidzjan en Frankrijk ook in de eerste ontmoeting in Oostenrijk ongenadig van langs van Red Bull Racing. Waar de nederlagen op de stratencircuits van Monte Carlo en Baku min of meer waren ingecalculeerd, moet de stal van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas met lede ogen aanzien dat de RB16B inmiddels ook op de reguliere circuits de W12 voorbij lijkt gestreefd. Volgens critici zou dat liggen aan (ongeoorloofde?) doorontwikkelingen aan de Honda-motor. Hamilton voedde die geruchten door zondag tijdens de race in Spielberg een aantal keren over de boordradio te wijzen op het verschil in tempo op de rechte stukken tussen hemzelf en Max Verstappen.

De Nederlander wierp de insinuatie al eerder verre van zich en ook Honda's technisch directeur Toyoharu Tanabe wil niets weten van de beschuldigingen. Volgens de Japanner draagt Honda natuurlijk zijn steentje bij aan de opmars van Red Bull, maar gebeurt er achter de schermen niets bijzonders. “Ik denk dat de krachtbron is geëvolueerd [in de afgelopen jaren]. Om het seizoen met het voorgeschreven aantal motoren te kunnen afwerken, is het noodzakelijk om de betrouwbaarheid te waarborgen. Dus, het is verbeterd op het gebied van betrouwbaarheid en prestaties, de output van de verbrandingsmotor en de ERS (de elektrische ondersteuning) en hoe je die moet gebruiken. Maar ik denk dat we vooral de kwaliteit van alles hebben kunnen verbeteren, van race management, tot aan de missiekamer in [het Honda-hoofdkwartier] Sakura en de mensen in Milton Keynes.”

Moeizamere tweede race in Spielberg

Komend zondag wacht opnieuw een F1-race op de Red Bull Ring, dit keer de Grand Prix van Oostenrijk. Red Bull Racing en Verstappen zijn logischerwijs ook voor die race favoriet, maar Tanabe verwacht een moeizamere race. “Ik denk dat elk team de data van dit weekend zal analyseren en de resultaten mee zal nemen naar de volgende race. De omstandigheden kunnen veranderen en ook de bandencompound verandert.”

En dus kan Red Bull niet op z’n lauweren rusten. “We zullen de data bekijken om de auto's en de krachtbron opnieuw af te stellen en ons voor te bereiden op volgende week. We willen deze trend vasthouden en ervoor zorgen dat we op de Red Bull Ring twee races achter elkaar de strijd aan kunnen.”