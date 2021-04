Ricciardo: "Zag mezelf niet nog jaren bij Red Bull rijden"

Ricciardo reed van 2014 tot en met 2018 voor de hoofdmacht van Red Bull. In die periode boekte hij zeven overwinningen, maar na 2018 vond hij het welletjes en stapte hij over naar Renault. Bij de Franse formatie stond de Italiaanse Australiër in twee seizoenen slechts twee keer op het podium.

Nu rijdt Ricciardo in dienst van McLaren, een team dat een poging doet om de kloof met koplopers Mercedes en Red Bull te dichten. Zijn voormalig werkgever strijdt nu met Max Verstappen om de wereldtitel, maar zelfs met dat vooruitzicht zag Ricciardo zich niet nog een tijd voor Red Bull rijden.

“Ik werd onlangs gevraagd naar Red Bull en het feit dat ze dit jaar misschien wel het kampioenschap kunnen winnen”, aldus Ricciardo. “De vraag was iets in de trant van: ‘Had je nog steeds graag bij Red Bull gezeten?’ Maar zelfs als ik nog bij Red Bull gezeten had in plaats van Renault, denk ik dat ik nu alsnog vertrokken was. Ik zag mezelf niet nog twee of drie jaar bij Red Bull rijden, ongeacht of ik nu naar Renault was gegaan of niet.”

In hetzelfde interview werd Ricciardo ook voor het dilemma gesteld over wie de beste racer is: Max Verstappen of Lando Norris? In reactie op die vraag zei Ricciardo: “Max is de betere racer, dat moet ik zeggen. Maar dat komt vooral omdat ik meer ervaring met hem heb. Als ik kijk naar het afgelopen weekend [in Imola] heeft Lando ontzettend goed gereden."