Domenicali: Bezuinigingen in F1 voorbeeld voor voetbalwereld

De voetbalwereld werd vorige week opgeschrikt door twaalf Europese clubs die een eigen competitie wilden oprichten. Een massale opstand van fans en invloedrijke voetballers zorgde er uiteindelijk voor dat de meeste clubs pas op de plaats maakten en het plan binnen 48 uur in de prullenbak eindigde. Het was voor de Formule 1 een herkenbare situatie. Twee keer eerder is er binnen de koningsklasse van de autosport sprake geweest van een mogelijke afsplitsing.

Aan het begin van deze eeuw werd er in het geheim gewerkt aan de oprichting van het Grand Prix World Championship. In 2009 dreigde de FOTA (Formula One Teams’ Association) eveneens met het oprichten van een eigen kampioenschap. Dit plan ontstond na onvrede over de voorwaarden waaronder de F1-teams moesten racen. Het idee voor een FOTA-kampioenschap eindigde in de prullenbak nadat de FIA en de commerciële rechtenhouders tot een compromis kwamen.

De afgelopen jaren heeft het economische model van de Formule 1 een flinke metamorfose ondergaan. In de reglementen is actief gewerkt om de sport minder duur te maken en voor dit jaar werd er een budgetplafond ingevoerd. Dat moet ervoor zorgen dat de sport financieel aantrekkelijk blijft voor grote automerken, maar heeft ook invloed op de duurzaamheid op lange termijn.

Volgens Domenicali heeft het financiële systeem van het voetbal een grote rol gespeeld in de oprichting van de Super League. Het inperken van kosten zorgt op de lange termijn voor een gezondere sport, denkt de Italiaan. Hij zei in gesprek met het Italiaanse kanaal Sky TG24: “In de Formule 1 hebben we al twee keer een situatie gehad dat er een apart kampioenschap opgericht zou worden met de kans voor teams om meer inkomsten te genereren. Op dit moment zijn we in de Formule 1 bezig met een andere aanpak. We willen de kosten onder controle houden. Het is geen toeval dat dit ons eerste jaar is met het budgetplafond, dat geeft een andere dimensie en meer financiële duurzaamheid voor de teams. Dat is het eerste probleem dat door de voetbalwereld getackeld moet worden en dat moet ook redelijk snel gebeuren.”

Maatschappelijke relevantie

Afgezien van de uitgaven is het volgens Domenicali belangrijk voor de Formule 1 om op maatschappelijk vlak relevant te blijven. Alleen zo kan de sport in de toekomst overleven met de steun van fabrikanten. “We willen hybride-techniek in de Formule 1 en we zullen met duurzame brandstoffen werken”, aldus Domenicali. “We hebben allerlei activiteiten opgezet die helpen voor de buitenwereld, dat geeft F1 ook kans om een voorloper te zijn.”