Definitief besluit over F1-sprintraces in 2021 voor Portugese GP

Het thema sprintraces hangt al lange tijd boven de markt. Zo zetten de F1-eigenaren van Liberty Media in eerste instantie vol in op sprintraces met een omgekeerde startopstelling. Mercedes-teambaas Toto Wolff verzette zich echter met hand en tijd tegen zo'n 'reversed grid', waardoor de koningsklasse anno 2021 afstevent op reguliere sprintraces. Op Silverstone, Monza en Interlagos moet dit jaar met het plan worden geëxperimenteerd.

In dit format verschuift de gebruikelijke kwalificatie van zaterdag naar vrijdag. Die kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag. Zo'n race over ongeveer honderd kilometer levert WK-punten op voor de top-drie en bepaalt bovenal de grid voor de echte krachtmeting op zondag. Aan de zondagse race verandert in het format niets.

Witte rook voor het weekend in Portimao?

Of de sprintraces er in 2021 komen, wordt deze week duidelijk. Vanaf vandaag kunnen alle leden van de Formula One Commission stemmen. Die commissie telt in totaal dertig stemmen, waarvan er 28 voor het plan moeten zijn. Tien stemmen zijn in handen van de FIA, tien stemmen in handen van de Formule 1-organisatie en tien stemmen van de teams. Aangezien eerstgenoemde partijen voor het plan stemmen, valt of staat alles met de teams. Minimaal acht van de tien formaties moeten instemmen met het plan om in 2021 sprintraces te krijgen.

Dat laatste lijkt wel te gebeuren, deze stemming zou een formaliteit moeten zijn. Zo is er in de voorbije maanden al veel aan gedaan om de betrokkenen op één lijn te krijgen. Met het sportieve plaatje kan iedere teambaas leven, al bestonden er nog lange tijd zorgen over het financiële aspect. Doordat het budgetplafond dit jaar van kracht is en teams iedere euro tweemaal moeten omdraaien, eisten teams financiële compensatie voor drie extra races en al helemaal voor eventuele crashes. Ook deze horde is in de voorbije weken genomen, waardoor teams naar verwachting massaal instemmen met het plan om in 2021 drie sprintraces te organiseren. Een aankondiging zou nog voor de Portugese Grand Prix moeten volgen.