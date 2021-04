Hoewel het experimenteren met sprintraces al veel langer boven de markt hangt, kwam er recent nog een kink in de kabel. Zo maakten teams zich zorgen over het financiële plaatje. Dat begon met compensatie voor drie extra races in het lopende F1-seizoen, maar ging verder dan dat. Zo maakten bepaalde formaties zich eveneens zorgen over extra kosten door bijvoorbeeld schade, des te meer omdat teams dit jaar onder het budgetplafond moeten blijven.

Financiële compensatie voor teams

Dat laatste vergt een efficiëntere werkwijze dan voorheen, waarbij iedere euro tweemaal wordt omgedraaid. Extra kosten door sprintraces zijn daarbij niet gewenst. De grote teams wilden het budgetplafond in eerste instantie verhogen met een miljoen, maar daar zaten de kleinere formaties niet op te wachten. Er is in de afgelopen weken veelvuldig gesproken over een andere financiële oplossing en bronnen laten aan Motorsport.com weten dat er woensdag overeenstemming is bereikt tussen de Formule 1 en alle teams.

Details over het akkoord zijn niet naar buiten gebracht, al heeft Motorsport.com vernomen dat teams 500.000 dollar compensatie krijgen voor drie sprintraces in 2021. Het budgetplafond zou met hetzelfde bedrag zijn verhoogd. Verder is er ruimte gecreëerd voor uitzonderlijke gevallen. Als een bepaald team door een ernstig ongeval te maken krijgt met buitengewone kosten, volgt er een aanvullende compensatie en wordt het budgetplafond voor dat team verhoogd. Op die manier moet geen enkel team onevenredig veel hinder ondervinden van sprintraces.

Belangrijkste horde genomen, details moeten nog

Nu er overeenstemming is bereikt op financieel vlak, moeten er nog een paar (technische) details worden uitgewerkt voordat de teams tekenen. Het is nog niet bekend of de handtekeningen in Imola al worden gezet of dat de afronding nog enkele weken vergt. Wel is bekend dat de reguliere kwalificatie in het gekozen format verschuift naar vrijdag, daarin wordt logischerwijs de startopstelling voor de zaterdagse sprintrace bepaald. Het resultaat van die sprintrace over honderd kilometer is vervolgens leidend voor de startopstelling op zondag. In de sprintrace zijn eveneens punten te verdienen.