Onenigheid over sprintraces duurt voort: Red Bull wil meer geld

De Formule 1 wil dit seizoen tijdens drie Grands Prix (Groot-Brittannië, Italië en Brazilië) experimenteren met een andere opzet van het raceweekend. De gebruikelijke kwalificatie wordt daarbij vervangen door een korte sprintrace van honderd kilometer die meetelt voor het kampioenschap en tegelijkertijd de startvolgorde van de Grand Prix op zondag bepaalt. De organisatie hoopt zo op meer spektakel en dus meer bezoekers op zaterdag.

De teams zijn in hoofdlijnen akkoord met het plan, maar – zoals wel vaker – vormen de financiën een heet hangijzer. De Formule 1 wil een bedrag ter beschikking stellen om eventuele extra kosten, zoals het vervangen van beschadigde onderdelen, te dekken. Die tegemoetkoming komt echter niet in de buurt van de één miljoen dollar die de grotere teams eisen. Ook vinden zij dat het budgetplafond dat dit jaar is ingevoerd van de baan moet. Overigens zijn niet alle teams het daar mee eens. Een aantal stallen vreest dat het oprekken van het maximum budget er toe zal leiden dat de grotere teams die extra middelen zullen gebruiken voor prestatieverbeteringen.

De gesprekken over de kwestie zijn nog gaande, maar Horner is duidelijk dat geld een belangrijke overweging is. “We accepteren dat het geld dat er [vanuit de Formule 1] voor binnenkomt, op dit moment niet overeenkomt met het geld dat er [door ons] uit gaat”, zegt de teambaas van Red Bull. “Eigenlijk is het dus een investering van de teams in de Formule 1. We zeggen: 'Oké, we steunen dit in de hoop dat als het werkt, we in de toekomst extra inkomsten genereren.'”

Dat de teams er voorlopig dus bij inschieten is één ding, maar Horner vindt dat het verschil tussen wat het de teams kost en oplevert nu wel erg groot is. “Als je 145 miljoen dollar deelt door 23 evenementen, kun je zien wat het kost om een auto per Grand Prix te laten rijden. Het is gewoon zo dat als je races toevoegt – hoewel die korter zijn – dat gewoon meer kosten met zich meebrengt. Meer dan alleen maar het gebruik en vervangen van onderdelen. We willen het plan graag steunen, maar er moet wel een goede regeling komen.”

'Personeel ontslaan'

De mening van Horner wordt gedeeld door Toto Wolff. De Mercedes-teambaas denkt dat de extra kosten voor de sprintraces er uiteindelijk toe zullen leiden dat hij personeel zal moeten ontslaan. “We hebben echt moeite om onder het budgetplafond te komen. We hebben het over tienduizenden ponden en niet honderdduizenden”, legt Wolff uit. “We zouden Stefano [Domenicali] en Ross [Brawn] heel graag steunen met het idee, want ik denk dat het de moeite waard is om het te proberen. Maar we hebben gewoon niet de marge om ervoor te gaan en er vervolgens achter te komen dat we een half miljoen pond of meer moeten vinden binnen het budgetplafond. Dat zou betekenen dat we opnieuw naar onze staf moeten kijken en daar ben ik voorlopig nog niet klaar voor.”