Onder de vleugels van Andretti Autosport pakte Herta zondag zijn vierde overwinning in de IndyCar Series. Volgens de F1-wereldkampioen van 1978 heeft Herta de kwaliteiten om de overstap te maken naar de Formule 1. Die overstap zou helemaal perfect zijn mocht het samenvallen met de eerste Grand Prix in Miami. Eerder deze maand werd bekend dat de koningsklasse een tienjarige deal heeft gesloten voor een race bij het Hard Rock Stadium.

“Amerika is volgens mij het enige land ter wereld dat echt twee Formule 1-races kan hosten”, zei Andretti in gesprek met Motorsport.com. “Eerlijk gezegd is de fanschare van F1 in Amerika een beetje onderbelicht. Dat moet meer aandacht krijgen, het enige dat we op dit moment missen is een Amerikaanse coureur. Ik ben enorm aan het pushen om Colton in de Formule 1 te krijgen. Je moet weten, Colton ging op 15-jarige leeftijd naar Engeland om daar te racen. In zijn eentje. Het is altijd een doel geweest om in F1 te racen, maar hij is heel rustig en bescheiden, hij is niet van het opscheppen. Maar ik zie in hem wel de kwaliteit die je in F1 nodig hebt.”

Mazepin heeft superlicentie, maar Herta niet?

Andretti hekelt het systeem waarbij coureurs verplicht een superlicentie moeten halen om in aanmerking te komen voor de Formule 1. Herta, de jongste IndyCar-racewinnaar uit de geschiedenis, komt momenteel niet in aanmerking voor een dergelijke licentie. En dat terwijl Nikita Mazepin vrolijk rondrijdt in F1. "Het mag niet te lang meer duren, anders denken ze dat hij te oud is. Hij is nog maar 21, de timing zou dus perfect zijn. Ik realiseer me dat hij geen ervaring heeft en de licentie is ook een factor. Maar… die Russische jongen [Nikita Mazepin] krijgt een superlicentie en de rijder die hier in Amerika op het hoogste niveau acteert kan er niet eentje krijgen? Dan gaat er toch iets verkeerd!”

Met een Amerikaanse coureur in de Formule 1 zou de aandacht voor de sport flink aantrekken, verwacht Andretti. “We hebben een Amerikaan bij een topteam nodig, niet iemand die achteraan geen kans heeft”, aldus Andretti. “Als je er eentje hebt die uitslagen kan rijden, slaat de F1-gekte in Amerika wel toe. Mercedes verkoopt hier veel auto’s, het is een gigantische markt. Bedenk je eens wat hij hier zou kunnen doen? Het is goed voor de kijkcijfers."