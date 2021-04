Horner over favorietenrol Red Bull: "Beetje kortzichtig"

De beide teams zijn tot nu toe behoorlijk gewaagd aan elkaar. Red Bull en Mercedes hebben tot nu toe elk een overwinning gehaald. Voor Mercedes is echter vanaf het begin van het seizoen duidelijk geweest dat het een inhaalslag moet maken. De Zilverpijlen zijn volgens teambaas Toto Wolff niet meer de dominante kracht in de F1. Horner moet echter niets hebben van die suggesties. De Red Bull-teambaas vindt het veel te vroeg om dergelijke conclusies te trekken en doet het af als een psychologisch spelletje.

“Natuurlijk, het wordt gebruikt om onze verwachtingen bij te stellen en te proberen ons onder druk te zetten”, zei Horner in gesprek met Motorsport.com. “Natuurlijk wil Toto altijd proberen om Red Bull de favorietenrol in de schoenen te schuiven om de perceptie te creëren dat zij in de achtervolging zijn en moeten aanvallen. Maar om eerlijk te zijn, ik geloof niet dat wij favoriet zijn. We nemen het op tegen een zevenvoudig wereldkampioen. Je hoeft geen genie te zijn om de winstkansen uit te rekenen, zij zullen je vertellen wie de favoriet is.”

'Eén slechte test'

Horner gelooft dat zijn team de favorietenrol in de schoenen geschoven krijgt omdat Mercedes een wat mindere voorbereiding kende. Tijdens de wintertest in Bahrein bleek de W12 nogal een lastige auto te zijn. Sindsdien heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Bahrein gewonnen en vorig weekend scoorde hij op zaterdag nog pole-position voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

“Mercedes zegt dat wij favoriet zijn en Toto is natuurlijk een meester in het afleiden van de aandacht, maar het is wel een beetje kortzichtig”, vervolgde Horner. “Als je weet dat ze zeven wereldtitels hebben en momenteel ook wereldkampioen zijn… Ze hebben nu één slechte test gehad. De Mercedes was tijdens de race in Bahrein even snel als die van ons en de bandenslijtage zag er heel goed uit.”

Horner stelt dat er op dit moment geen waarneembaar verschil is tussen de RB16B en de W12. De Brit verwacht dat het nog een paar races gaat kosten tot we de echte krachtsverhoudingen kennen. “Ik heb altijd gezegd dat het drie of vier races gaat duren voor we een duidelijk beeld hebben van de verhoudingen. Dat geloof ik nu ook nog. Tegen de tijd dat we in Barcelona zijn, hebben we een duidelijk beeld.”

In het nadeel met low rake?

Horner vindt het ook nog te vroeg om conclusies te trekken met betrekking tot de nieuwe aero-regels in de Formule 1. De pole-position van Hamilton in Imola duidt erop dat Mercedes niet veel snelheid ingeleverd heeft door de nieuwe regels. Gevraagd of het nadeel wat betreft low rake overdreven is, zei Horner: “Als je kijkt naar Imola en daarbij Bahrein even vergeet, lijkt het geen enkel probleem te zijn. Ik denk dat er te veel nadruk op gelegd is. Zo is het met alles in de Formule 1, alles moet in harmonie werken met de rest van de auto. Er zijn geen wondermiddelen, die zijn er nooit geweest. Op sommige circuit is de ene filosofie in het voordeel, een ander circuit kan wellicht voordelig zijn voor de andere. En als dat zo is, vinden we dat een slechte ontwikkeling?”

Uitgelegd: Waarom de nieuwe F1-regels gunstig zijn voor Red Bull