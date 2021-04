Herta grijpt zege in St. Petersburg, VeeKay finisht op P9

Herta leidde 97 van de in totaal 100 ronden op het stratencircuit en behaalde zijn vierde overwinning in de IndyCar Series. De Amerikaan kende een vrij probleemloze start, terwijl achter hem fel werd geknokt om positie. Daarbij werd Pagenaud rechts achteraan geraakt door Sebastien Bourdais, maar de eerst genoemde Fransman wist zijn vierde positie te behouden.

VeeKay was de race vanaf P7 gestart, maar kon direct een plekje opschuiven door het wegvallen van Pato O'Ward. Ook Alexander Rossi had een uitstekende start en kwam van P11 direct de top 10 binnen. Vooraan bouwde Herta een veilige marge van 2 seconden op Harvey op, die op zijn beurt eenzelfde voorsprong had op Newgarden.

De eerste caution van de race werd in de 16de ronde veroorzaakt door Jimmie Johnson. Hij raakte van de baan en het duurde enkele ronden voor de situatie weer terugkeerde naar normaal. Bij de herstart verloor VeeKay enkele plekken doordat zijn zachte banden er langzaam maar zeker aan gingen. De Nederlander van Ed Carpenter Racing besloot direct naar binnen te gaan voor de prime banden. Niet veel later kwamen ook Herta en Newgarden naar binnen en ook zij wisselden naar prime. Een ronde later volgden Pagenaud en Rossi. Op vers rubber reed Herta eenvoudig weg bij Newgarden, maar VeeKay kreeg weinig leven in zijn banden en viel terug naar P9.

Tegen het einde van de race volgden nog twee gele vlag-situaties, maar Van Kalmthout kon hier niet van profiteren en sloot de race dan ook af op de negende plaats. Vooraan eindigde de race bijna zoals die begonnen was met in de top vier een viertal coureurs die zich een dag eerder voor de Fast Six hadden gekwalificeerd: Herta, Newgarden, Pagenaud en Harvey. Daar achter werden Scott Dixon en Takuma Sato de winnaars van de dag. De Nieuw-Zeelander was op P8 gestart en eindigde op de vijfde plaats. Sato deed het nog een tandje beter: De Japanner zag een uitstekende tactische race bekroond met een zesde plaats, nadat hij vanaf P15 was vertrokken.

Uitslag Firestone Grand Prix van St. Petersburg