Alonso vol lof over Alpine F1-teamgenoot Ocon

Tweevoudig Formule 1-kampioen Fernando Alonso keerde dit jaar na een afwezigheid van twee seizoenen terug in de koningsklasse van de autosport. Bij Alpine vormt hij een team met de 24-jarige Esteban Ocon. De Fransman keek vroeger op tegen de Spanjaard maar geeft hem op de baan goed partij. Op Imola was Ocon in zowel de kwalificatie als de race de snellere van de twee. Alonso werd voor het eerst sinds de Grand Prix van Maleisië 2017 verslagen door een teamgenoot in de kwalificatie.

Toen Motorsport.com hem vroeg naar de samenwerking met Ocon, stak Alonso de loftrompet: “Ik ben zeer zeker onder de indruk en blij om Esteban naast me te hebben. Hij is zeer professioneel, hij werkt hard. Niet alleen op het circuit maar ook in de simulator. We delen veel dingen met elkaar. Als een van ons in de simulator zit proberen we altijd contact te hebben en werken we samen aan een betere auto. Hij steekt veel tijd en energie in het team. Het is goed voor beide rijders wanneer je een teamgenoot hebt die heel hard werkt. Tegelijkertijd wil je net zo snel zijn, of zelfs net iets sneller dan je teammaat. In Imola lukte dat niet helemaal maar ik ga het de volgende race opnieuw proberen.”

Slechts drie teamgenoten - Jenson Button in 2015, Lewis Hamilton in 2007 en Tarso Marques in 2001 - eindigden aan het einde van het seizoen boven Alonso in het coureurskampioenschap. Ocon is goed begonnen aan zijn strijd met de tweevoudig wereldkampioen. Tot nu toe is de Fransman vooral blij dat hij met zo’n ervaren rijder mag werken en hij probeert zo veel mogelijk te leren van de Spanjaard: “Het is een geweldige kans om met een wereldkampioen te werken. Hij is een van de beste rijders van het veld”, aldus de 24-jarige uit Evreux. “Ik geniet van de samenwerking. Fernando is ontzettend eerlijk. Als hij iets zegt, dan meent hij het ook. Onze feedback over de auto komt overeen en dat werkt erg goed. Hij is tot op heden erg aardig geweest. Vroeger keek ik tegen hem op. Het is voor mij heel speciaal om samen te werken met Fernando en ik denk dat we het hele jaar dicht bij elkaar zullen zitten.”