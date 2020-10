Ricciardo: Ondanks vorm Renault geen spijt van stap naar McLaren

Ricciardo was onderdeel van de reeks transfers die in gang werd gezet door het vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari. De Duitser wordt in 2021 vervangen door huidig McLaren-coureur Carlos Sainz, waarna het Britse team toesloeg en Ricciardo aantrok. Die keuze zorgde voor fikse teleurstelling bij Renault F1 Team-teambaas Cyril Abiteboul. Sinds die aangekondigde transfers heeft Renault forse stappen gemaakt met de R.S.20, waardoor het slechts zeven punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Samen met Racing Point strijden zij om de derde plaats in dat kampioenschap. Toch zorgt de goede vorm van Renault er niet voor dat Ricciardo nu spijt heeft van zijn keuze voor McLaren.

“Niets ten nadele van Renault en waar ik nu sta maar nee, ik heb er geen spijt van”, zei de Australiër. “Ben ik blij dat we progressie boeken? Absoluut. Als het inhoudt dat we Renault volgend jaar als tegenstander hebben om McLaren verder te pushen, dan is dat denk ik voor iedereen goed. Dus ik heb er geen spijt van. Maar ik ben ook niet ontevreden met de progressie. Ik wil vooraan meedoen, en iedere race in de F1 is belangrijk. Je weet dus: hoe eerder, hoe beter. Ik ben blij dat we progressie boeken en ik voel me daar onderdeel van, wat ook voor mij belangrijk is, ook voor mijn groei als rijder.”

Renault heeft ervoor gekozen om Ricciardo niet buiten te sluiten met betrekking tot technische zaken. Dat is een besluit dat goed is gevallen bij de goedlachse coureur uit Perth, die graag met minimaal een podiumplaats afscheid wil nemen van zijn huidige werkgever. “Het team heeft mij nergens buitengesloten. Ik zit nog in de simulator en dergelijke, dus het is heel goed om met ze te werken - en absoluut ook een beetje met een bittere nasmaak. Vooral voor een aantal jongens in het team die weten dat ik na dit jaar niet verder ga. Maar ik zal tot en met de laatste dag mijn stinkende best blijven doen.”

Met medewerking van Jonathan Noble