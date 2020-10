Spraken Mazepin en Marko in Sochi over F1-zitje bij AlphaTauri?

AlphaTauri heeft voor de rijdersbezetting van 2021 nog een aantal knopen door te hakken. Over het aanblijven van Pierre Gasly lijkt geen twijfel te bestaan, maar de invulling van het tweede zitje is nog een vraagteken. Het is niet uitgesloten dat Daniil Kvyat nog een jaar mag blijven plakken, maar lang leek Honda-protegé Yuki Tsunoda favoriet voor het plekje naast Gasly. De Japanner maakt indruk in zijn eerste seizoen in de Formule 2 met een derde plaats in het tussenklassement en bovendien zou zijn connectie met Honda door Red Bull ingezet kunnen worden om de motorleverancier langer aan zich te kunnen binden.

Die hoop bleek ijdel, want vrijdag kondigde Honda aan dat het de Formule 1 eind 2021 verlaat. Een gevoelige tik voor de F1-kansen van Tsunoda, wiens waarde voor Red Bull aanmerkelijk kleiner is geworden door het vertrek van Honda. Mogelijk dat dit ruimte biedt voor een derde kandidaat: Nikita Mazepin. Op het Sochi Autodrom had Helmut Marko vorige week een ontmoeting met Dmitry Mazepin en Oliver Oakes, de teambaas van Hitech Grand Prix. In eerste instantie werd gedacht dat de gesprekken over Red Bull-junioren Liam Lawson en Dennis Hauger zouden gaan, die het afgelopen Formule 3-seizoen voor Hitech uitkwamen. Mazepin is als sponsor verbonden aan Hitech. Maar gezien de ontwikkelingen van afgelopen vrijdag is er mogelijk ook nog een ander onderwerp aan de orde gekomen.

Wellicht dat er in Rusland ook gesproken is over een Formule 1-contract voor Mazepin voor 2021. Red Bull lijkt voor AlphaTauri meerdere opties te hebben: Kvyat behouden, een talent uit het opleidingsprogramma promoveren of iemand van buitenaf aantrekken. Momenteel is Tsunoda het enige talent dat aanspraak maakt op promotie, maar zoals gezegd is zijn waarde sinds een paar dagen een stuk lager voor Red Bull. Dat lijkt de deur te openen voor een coureur van buitenaf en dat zou dan dus Mazepin kunnen zijn. Na een moeizaam debuutseizoen in de Formule 2 maakt hij dit jaar een prima indruk. Hij staat op de vijfde plek in het kampioenschap en dat is voor de Rus voldoende om zijn superlicentie te bemachtigen.

Daarnaast heeft hij in de vorm van vader Dmitry ook de beschikking over een goed gevulde portemonnee. Hoewel Red Bull haar keuzes tot dusver nooit heeft laten afhangen van de financiële steun die rijders mee kunnen brengen, valt niet uit te sluiten dat Mazepin in de huidige omstandigheden een interessante optie is. De coronacrisis heeft ontegenzeggelijk gevolgen op de financiële situatie in de Formule 1 en bovendien moet Red Bull vanaf 2022 weer gaan betalen voor de motoren. Momenteel is dat bij Honda niet het geval.

De inzet van de familie Mazepin lijkt helder: een zitje voor Nikita voor 2021. Daarvoor neemt men alle opties onder de loep. Naar verluidt is Haas F1 nog steeds de eerste optie, hoewel de Amerikaanse renstal duidelijk heeft gemaakt niets te zien in een (gedeeltelijke) verkoop van het team, maar ook naar AlphaTauri wordt dus gekeken.

Met medewerking van Roberto Chinchero, Motorsport.com Italië